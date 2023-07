Tutti pazzi per Elisabetta Canalis anche se qualche utente esagera e commenta in malo modo le foto in bikini dell’ex Velina.

Non si ferma neppure in vacanza Elisabetta Canalis che nelle ultime foto condivise sui social racconta, in parte, quanto sta facendo in questi giorni. Con una serie di scatti, l’ex Velina ha mostrato dove si trova e non ha dimenticato un’immagine classica di relax su un lettino da piscina, rigorosamente in bikini. Proprio questo ha generato diversi commenti negativi.

Elisabetta Canalis foto in bikini e qualche haters di troppo

Elisabetta Canalis

“Colori accesi, cibo incredibile, nuotate sott’acqua, bambini, cani, amici e amore”. Sono queste le parole scelte dalla Canalis per descrivere ai suoi oltre 3.5 milioni di seguaci su Instagram le sue recenti attività. Nel post pubblicato, eccola impegnata col tenero cagnolino a bordo piscina e poi via via altre foto dove spicca, come detto, anche una in costume.

Proprio tale scatto ha generato una serie di commenti da parte di fan e anche di haters. Se la maggior parte si è complimentato con lei per il fisico e per essere “l’essenza della bellezza”, qualcuno ha fatto notare che l’immagine in questione era fuori dal contesto rispetto alle altre foto. “Non poteva mancare una foto a sedere di fuori”, “Ecco, ci mancava. Sei bellissima ma sempre a c**o fuori”.

Insomma, non manca mai qualche piccola polemica quando si tratta della bella Eli che, intanto, tra un tuffo e un po’ di sole non si ferma negli allenamenti di kickboxing con Georgian Cimpeanu. Sulla loro relazione, però, per ora mantiene il riserbo.

Di seguito anche il post Instagram con le varie foto condivise dalla ex Velina: