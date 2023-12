E’ stato inaugurato a Milano il Christmas Magic 2023, un villaggio di Natale coperto che occupa oltre 20mila mq. Quanto costano i biglietti?

Un villaggio di Natale di oltre 20 mila metri quadrati, che promette uno spettacolo indimenticabile. Stiamo parlando del Christmas Magic 2023 di Milano, inaugurato da Chiara Ferragni e Fedez. Vediamo chi sono gli ospiti più attesi e quanto costano i biglietti d’ingresso.

Milano, Christmas Magic 2023: quanto costano i biglietti?

All’Allianz MiCo di Citylife a Milano ha aperto i battenti il Christmas Magic 2023, il parco di Natale al coperto più grande d’Italia. Più di 20mila metri quadrati, che ospitano una pista di pattinaggio immensa, adatta per ogni età. Le attrazioni, ovviamente, sono tante altre: da Babbo Natale agli elfi, passando per la mascotte Fiocco, il Magic Tree alto ben nove metri e la Fabbrica dei Regali. Ogni angolo del villaggio è curato nei minimi dettagli, con lo scopo di creare l’effetto wow in tutti i visitatori, grandi e piccini.

I biglietti di ingresso per il Christmas Magic 2023 si possono acquistare al botteghino in loco, sul sito del parco di Natale oppure su TicketOne. I prezzi variano in base all’età e alla fascia oraria: da 14 a 25 euro a persona. I bambini da 0 a 3 anni entrano gratis, mentre quelli con un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni hanno diritto al biglietto ridotto. Dai 12 anni in su, il costo per l’accesso è pari a quello di un adulto. Le famiglie che hanno due minori di età tra i 4 e gli 11 anni hanno diritto al Family Pack, che consente di ottenere quattro tickets con uno sconto del 10% rispetto alla tariffa base.

Milano, Christmas Magic 2023: le attrazioni e gli ospiti

Al Christmas Magic 2023 di Milano si vivrà un vero e proprio sogno. Basta entrare nella Welcome Plaza, una vera e propria stazione di partenza, per dare inizio all’avventura. Si può passeggiare sotto la Nuvola Stellare, sulla Via degli Elfi oppure lungo la Via del Ghiaccio, fino ad arrivare al Bosco incantato e al Belvedere ghiacciato. Il tema centrale è rappresentato da una speciale mongolfiera, la Luna Express, che consente di andare alla scoperta del cosmo. Si passa, poi, alla Fabbrica dei Regali che, grazie al potere degli specchi, moltiplica anche gli elfi.

Tanti gli ospiti attesi al Christmas Magic fino al 7 gennaio 2024, come: il magical performer illusionista Ale Bellotto, il domatore di bolle Billy Bolla, il giocoliere, trampoliere e trasformista Marco Migliavacca e il performer giocoliere Pierino Onirep. Ci saranno anche tre cori gospel – Gospel Voices Family, The Voices of Victory e JP & The Soul Voices – e un numero live degli scultori di ghiaccio. Sono attesi anche i Me Contro Te, il 12 e il 13 dicembre, che si esibiranno dal vivo con i brani del loro disco Natale con Luì & Sofì.