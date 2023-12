Cristina Chiabotto e le sue piccole Sofia e Luce hanno fatto un bellissimo albero di Natale: ecco come l’hanno addobbato.

Il Natale è un periodo magico, che riporta alla mente tanti ricordi bellissimi. Questo è il pensiero di Cristina Chiabotto, che insieme alle sue bimbe, ha allestito un imponente albero di Natale. Tutta la casa dell’ex Miss Italia è ‘vestita a festa’: vediamo il suo Christmas tree.

Cristina Chiabotto: il suo albero di Natale è magico

A casa di Cristina Chiabotto e del marito Marco Roscio, il Natale è un periodo magico, specialmente grazie alle loro figlie: Luce, nata il 7 maggio 2021, e Sofia, venuta al mondo il 29 giugno 2022. E’ proprio per le bambine che l’ex Miss Italia ha voluto addobbare tutta la sua dimora, dispensando magia in ogni angolo. Ovviamente, il pezzo forte è il grande albero di Natale.

Il Christmas tree di Cristina a Marco è imponente, posizionato in un angolo del salone. Gli addobbi sono per lo più sui colori del bianco, dell’argento e dell’oro. Le palline, di diverse dimensioni, sono alternate a grandi fiori finti. Alla base si notano alcuni elfi e un Babbo Natale. Ovviamente, non mancano tante luci dorate e alcuni pacchetti decorativi.

Cristina Chiabotto: il Natale e la magia dei ricordi

A didascalia del breve video con cui ha mostrato ai fan l’albero di Natale e le sue piccole Sofia e Luce che lo addobbano, Cristina ha scritto: “Quando il Natale si avvicina, la magia arriva nella nostra casa. Rivedere l’albero brillare e illuminare ogni angolo mi riporta ai momenti magici dell’infanzia. Ora, con le mie bambine, voglio regalare loro l’emozione e la meraviglia di questo periodo, così come l’ho vissuto io. E voi, quali ricordi speciali vi trasmette il Natale?“.