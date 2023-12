Il Concerto di Natale 2023, in onda su Canale 5, si avvicina: ecco quanto costano i biglietti e dove si possono acquistare.

Se volete assistere all’emozionante Concerto di Natale 2023, sappiate che i biglietti sono ancora disponibili. L’evento verrà trasmesso su Canale 5 il 25 dicembre: vediamo dove si comprano i tickets e, soprattutto, quanto costano.

Concerto di Natale 2023: quanto costano i biglietti?

Come vuole la tradizione, su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2023 in Vaticano. La 31esima edizione dell’evento benefico va in scena in prima serata lunedì 25 dicembre, con la conduzione di Federica Panicucci. La registrazione, però, è stata fissata per sabato 16 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione di Roma.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne.it e presentano prezzi diversi in base al posto che si sceglie. Una poltrona in galleria viene 118 euro, mentre la seconda poltrona costa 264 euro. E’ bene sottolineare che il concerto di Natale 2023 inizia alle ore 17:00, ma l’ingresso è consentito dalle 16:00. Considerando che si tratta di un evento che va in onda in televisione, dopo le ore 16:45 il posto prenotato non sarà più valido e il personale provvederà ad assegnare la prima postazione disponibile.

Concerto di Natale 2023: il cast e lo scopo benefico

Il Concerto di Natale 2023 vede in scena un cast di tutto rispetto, come: Riccardo Cocciante, Albano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, Christopher Cross, Alin Stoica, Viktoria Modesta e Virginia State Gospel Choir. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo, con l’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. Inoltre, è prevista la partecipazione del Piccolo Coro Le Dolci Note.

La manifestazione, con il patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è legata al progetto solidale Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza di Missioni Don Bosco. I proventi dei biglietti verranno utilizzati per realizzare un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni.