Quali sono le parole e gli argomenti più cercati su Google in Italia nel 2023: da personaggi come Jannik Sinner alla guerra in Israele.

Come ogni anno, anche nel 2023 Google ha reso noti i report riguardanti le parole e gli argomenti più cercati nel 2023 in Italia e nel resto del mondo. Tra personaggi che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico a film e serie tv da record d’incassi e di ascolti, anche quest’anno non sono mancati gli argomenti di dibattito nel nostro paese.

E se a rubare le scene, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, è stato ancora una volta un conflitto, come nel 2022 (si è passati dall’Ucraina a Israele), negli ultimi dodici mesi ci siamo appassionati e interessati anche ad argomenti più leggeri, dallo sport alla musica, passando per cinema e televisione. Scopriamo insieme quali sono state le ricerche più effettuate in Italia tramite Big G.

Google: i personaggi più ricercati nel 2023

A dominare per quanto riguarda i personaggi dell’anno per il nostro paese non poteva che essere Jannik Sinner, il tennista italiano in grado di riportare nel nostro paese la Davis dopo ben 47 anni d’attesa. Le imprese del 22enne altoatesino sono riuscite a superare anche Romelu Lukaku (protagonista delle vicende di mercato estive), Peppino Di Capri (tornato a Sanremo per ritirare il premio alla carriera), Shakira (al centro dell’attenzione per gli strascichi relativi alla separazione da Piqué) e Marta Fascina (l’ultima fidanzata di Berlusconi).

Funerali Silvio Berlusconi – Marta Fascina

A proposito dell’ex premier, il suo nome è solo al secondo posto nella classifica degli addii più rumorosi degli ultimi dodici mesi. L’ex leader di Forza Italia è riuscito a destare più interesse del boss Matteo Massina Denaro, del cantautore Toto Cutugno e dell’ex calciatore Gianluca Vialli, ma nulla ha potuto con la commozione generata dalla scomparsa di Maurizio Costanzo.

Restando in tema personaggi, tra gli attori che hanno appassionato il popolo del web spiccano i protagonisti nel ruolo di co-conduttori al Festival di Sanremo 2023. In particolar modo, si è presa la vetta di questa categoria Chiara Francini. E a proposito di Sanremo, la top 5 dei cantanti più ricercati è formata da nomi che, nel bene o nel male, hanno contrassegnato l’ultima edizione della kermesse: Rosa Chemical, Fedez, Marco Mengoni, Anna Oxa e Lazza.

Gli argomenti più cercati su Google nel 2023

A proposito di musica, tra gli argomenti più googlati anche in questo anno non potevano mancare i testi delle canzoni. In vetta a questa speciale graduatoria Due vite di Marco Mengoni, seguita da Bzrp di Shakira e Supereroi di Mr. Rain. C’è stato però anche spazio per ricerche più curiose. Moltissimi utenti hanno ad esempio chiesto al mondo del web cosa sia il lutto nazionale, soprattutto dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Molti altri hanno invece cercato il significato del termine transgender, di implosione o addirittura di Apayinye.

Tornando ad argomenti leggeri, per quanto riguarda il cinema, Oppenheimer ha battuto nelle ricerche in Italia Barbie, mentre Paola Cortellesi si è dovuta accontentare del terzo posto con C’è ancora domani. Tra le serie tv, invece, nessuna ha fatto discutere quanto Mare fuori, più cercata di Buongiorno, mamma! e Lidia Poet.

Purtroppo i fatti degli ultimi mesi hanno poi fatto esplodere un interesse spasmodico per la questione mediorientale. Non a caso, la ricerca più diffusa nella categoria che cos’è ha riguardato Hamas. Seguono a ruota Diastasi addominale, Kibbutz, 41 bis e Codacons. L’argomento bellico ha però conquistato la vetta anche dei perché. In molti si sono infatti posti la domanda principe di questi mesi: perché la guerra in Israele e Gaza. Una domanda destinata a rimanere forse per sempre senza una vera risposta.