Apayinye, cosa significa questo termine: quando ha avuto origine, cosa descrive in particolare e qualche esempio d’uso.

Gli amanti dei social network, e in particolare di TikTok, si saranno accorti che una delle parole più utilizzate nel 2023 è stata, senza ombra di dubbio, Apayinye, o in alternativa Apayaye. Termine apparentemente complesso, e non a caso spesso scritto in maniera errata, è stato utilizzato da milioni di creator o di semplici utenti per dei video che coinvolgono nella maggior parte dei casi degli adulti ignari, spesso i genitori. Ma cosa vuol dire questa parola da oltre 90 milioni di views su TikTok e com’è nata?

Origine : è diventata virale tramite i video su TikTok, ma non sappiamo con certezza chi l’abbia creata.

: è diventata virale tramite i video su TikTok, ma non sappiamo con certezza chi l’abbia creata. Quando viene usato : per rispondere a domande come ‘eh?’, ‘cosa?’, ‘chi?’.

: per rispondere a domande come ‘eh?’, ‘cosa?’, ‘chi?’. Lingua : nessuna.

: nessuna. Diffusione: internazionale.

Apayinye: il significato

Tra gli esponenti della Generazione Z è ormai un termine d’uso comune, diffuso anche in Italia da influencer e creator amati da milioni di ragazzi. Si tratta di un modo per prendere in giro i boomer, utilizzato anche da Daniele Cabras e Jasmean Alpha, tra i creator di maggior successo nel nostro paese, anche se sembra che l’ideatore del trend sia stato il francese david.75.

TikTok

Individuare il significato di questa parola, o delle sue alternative ‘apanynye’, ‘appaiane’, ‘apayaye’ e così via, è estremamente semplice. E il motivo è presto detto: sono parole che non hanno alcun significato. Non esistono in nessuna lingua e non vogliono dire o indicare assolutamente niente. Hanno semplicemente uno scopo: prendere in giro, senza cadere nella volgarità, i boomer che subiscono gli scherzi di un giovane delle nuove generazioni.

Origine ed esempi d’uso

Il trend ha avuto origine come sostituto, meno volgare, del francese ‘quoicoubeh‘, utilizzato dai burloni transalpini in risposta alla domanda ‘quoi?‘ frutto di una prima frase senza alcun senso logico. Per capirci meglio, si tratta dello stesso concetto dell’italiana ‘superca**ola‘ resa celebre dal film Amici miei di Mario Monicelli del 1975 e molto spesso utilizzata soprattutto all’interno di programmi comici in radio.

Un chiaro esempio di utilizzo potrebbe essere esplicato tramite un dialogo del genere:

– “Che tarmi la suta esce domani vero?”

– “Eh?”

– “Apayinye”.

Un gioco innocente e molto divertente che molto diffuso tra i giovani anche delle generazioni precedenti, ma che spesso, sia in Francia che in Italia, veniva concluso da termini più volgari e meno eleganti, inadatti a tutte le occasioni.

Creando una parola priva di alcun senso e dissimile da ogni altro termine esistente in francese e in italiano, gli utenti dei social sono quindi riusciti a rendere meno rozza anche la più classica ‘superca**ola‘, trasformandola in un trend diventato rapidamente virale su TikTok e non solo.