Le migliori frasi per celebrare Santa Lucia il 13 dicembre: i proverbi e i modi di dire per la santa che diffonde la luce.

In Svezia e in molte città italiane il 13 dicembre è un giorno di festa. In questa data si celebra infatti la festa di Santa Lucia, la santa che tradizionalmente diffonde la luce. Una ricorrenza molto sentita in Trentino e in alcune province del nord Italia come Udine, Verona, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Piacenza, Mantova, Parma e Reggio Emilia. In questo giorno i bambini che si sono comportati bene ricevono regali e dolcetti, e ringraziano attraverso poesie e frasi dedicate a Santa Lucia.

In quello che tradizionalmente veniva indicato come il giorno più breve dell’anno, dunque, il Natale veniva anticipato da un’altra giornata di gioia, festa e allegria molto attesa dai bambini e dagli adulti. Se anche tu vuoi celebrare al meglio questa ricorrenza, ecco alcune frasi da poter utilizzare o insegnare ai tuoi figli.

Frasi di Santa Lucia: le più belle

Secondo la leggenda, Lucia era una bambina nata a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C. in una famiglia semplice, da genitori molto amorevoli. A soli 5 anni, il padre morì, e la madre Eutichia dedicò la sua vita interamente al culto di Gesù. Bella e attraente, Lucia fece voto di povertà e castità, ed ebbe una visione del suo futuro da Sant’Agata, quando si recò sulla sua tomba per chiedere la grazia per la madre morente.

Santa Lucia

Il suo destino era quello di morire come martire cristiana. Quando l’Impero romano, nel 304, emanò dunque un editto di persecuzione contro i cristiani, la ragazza venne consegnata all’autorità e, dopo un rapido processo, fu condannata e giustiziata pubblicamente. Il 13 dicembre Lucia morì, ma la leggenda racconta che la sua anima, una volta libera dalle catene terrene, si librò verso il Paradiso, felice come mai fino ad allora.

Il 13 dicembre si ricorda dunque proprio il martirio della santa siracusana, strappata alla vita ancora giovanissima. Se vuoi renderle omaggio anche tu, ecco alcune frasi che potrebbero essere adatte all’occorrenza:

– Santa Lucia diffondeva la luce dei suoi occhi sulla lunga notte del solstizio. (Martirologio Romano)

– Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.

– L’umanità ha sete della verità, proprio come gli occhi cercano la luce, perché la luce è la ragione della loro esistenza. Santa Lucia, nel cui nome è contenuto proprio questo riferimento simbolico alla luce, è una delle sante più care alla devozione popolare e nel cuore dell’Avvento è un’ottima guida spirituale verso la grotta della Natività di Gesù. (Matteo Liut)

– Da Santa Lucia il freddo si mette in via.

– Lucia scendeva nelle catacombe a curare gli infermi recando una luce sulla testa per poter camminare nel buio. Forse per questo lei nasce al Cielo nel giorno più corto dell’anno, per essere una luce nella notte del mondo. (Gloria Riva)

– Santa Lucia con il fango, Natale all’asciutto.

– Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome ‘Lucia’: una persona è ‘luminosa’ nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso. (Papa Francesco)

– Per Santa Lucia il giorno corre via.

Poesie e filastrocche di Santa Lucia

Tale è l’amore e la devozione per la santa siciliana in tutta Italia e anche in alcuni paesi del nord Europa, da aver portato molti scrittori e autori più o meno famosi a creare poesie e filastrocche dedicate proprio alla santa celebrata il 13 dicembre.

Alcune vengono insegnate ai bambini fin dalle scuole, altre sono invece meno famose. Scopriamo insieme alcune delle più amate in assoluto:

– M’han detto che quest’oggi

la giornata sarà breve,

che magari farà brutto,

ci sarà pure la neve.

È per questo che al balcone

hanno messo una candela

per far luce nella sera

e per farla meno nera.

Così quando sarà notte,

la più lunga che ci sia,

se sarò davvero bravo,

passerà Santa Lucia.

(Santa Lucia di M. Ottone)

– Zitti, zitti, fate piano

vien la Santa da lontano,

porta a tutti dolci e doni

soprattutto ai bimbi buoni.

Ma se un bimbo è cattivello,

oltre tutto un po’ monello,

nulla trova nel tinello.

Quindi bimbi birichini

diventate un po’ bravini,

e i cuoricini tutti spenti

con la Santa si fan contenti.

Grazie, grazie Santa Lucia,

il tuo incanto mi porti via.

– Questa è la notte di Santa Lucia

senti nell’aria la sua magia.

Lei vola veloce col suo asinello

atterra davanti a ogni cancello.

A ogni finestra un mazzolin di fieno

e l’asinello ha già fatto il pieno.

Santa Lucia con il suo carretto

lascia a tutti un gioco e un dolcetto.

Porta ai bambini tanti regali,

tutti belli, tutti speciali.

– Dolce Santa, Santa Lucia,

se mai passi da questa via

con la sacca e con la sporta

bussa e chiama a ogni porta.

Ogni casa ha una nidiata:

tutto l’anno ti ha aspettata.

Ora vieni, Santa Lucia,

lascia un dono a casa mia.

(Vieni Santa Lucia di D. McArthur Rebucci)