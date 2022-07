Le zipline consentono di fare un’esperienza davvero indimenticabile in maniera sicura: ecco le migliori in Italia.

Negli ultimi anni sono tante le persone che decidono di provare esperienze estreme ed indimenticabili. Lanci con paracadute e bungee jumping vanno per la maggiore, ma anche le zipline sono sempre più apprezzate. Queste sono un’esperienza che si adatta a chiunque, infatti possono farla sia adulti che bambini. Vediamo allora dove si trovano la migliori in Italia in modo da sapere dove andare per provare la zipline.

Zipline: un’esperienza unica

Le zipeline in Italia sono sempre di più e permettono a tutti di fare un’esperienza che resterà impressa per sempre nella memoria. Conosciute anche con il nome di teleferiche, queste regalano l’emozione di volare nel vuoto in modo sicuro e chi vuole adrenalina spesso desidera provarci. In questi anni stanno prendendo piede in modo importante e risultano essere tra le attrazioni più apprezzate da chi ama il turismo outdoor.

uomo zip line

Il funzionamento delle zipline è davvero semplice. Si tratta di un lungo cavo di acciaio sospeso a centinaia di metri d’altezza che collega due punti con altezze diverse. Grazie a una specifica imbracatura, si viene agganciati alla carrucola presente sul filo per poter affrontare il percorso in modo sicuro. Il funzionamento dipende dalla forza di gravità e la velocità che si raggiunge in volo varia arrivando anche ai 170 km/h.

Le migliori zipline in Italia

Le zipeline in Italia sono sempre di più, infatti la diffusione sta aumentando per via dell’apprezzamento del pubblico. Le migliori che ci sono nel nostro paese sono anche le più spettacolari e dunque gli appassionati dovrebbero provarle. Tra queste ricordiamo:

Lago Maggiore Zipeline in Piemonte (anche Chiara Ferragni ha provato questa esperienza)

in Piemonte (anche Chiara Ferragni ha provato questa esperienza) San Vigilio di Marebbe in Trentino

in Trentino Fly Emotion Albaredo in Lombardia

in Lombardia Zipline San Tomaso in Veneto

in Veneto Flying in the sky nel Lazio

nel Lazio Volo dell’angelo in Basilicata

in Basilicata Vagli Park in Toscana

