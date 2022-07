Frasi Capo Plaza: le citazioni migliori tratti dalle canzoni più amate del trapper campano.

Luca D’Orso, conosciuto in tutta Italia come Capo Plaza, è uno dei trapper più amati in Italia e per questo le frasi di Capo Plaza sono tra le più cercate dai fan. Se per molti Sfera Ebbasta è il king del genere trap nel nostro Paese, di certo Plaza è l’artista che più si è avvicinato al suo successo, specialmente negli anni d’oro di questo tipo di musica, tra il 2015 e il 2019.

Un rapper di grande talento, una penna unica e molto precoce. Già a 13 anni ha iniziato a scrivere i testi delle sue canzoni, riuscendo a risultare subito incisivo, dimostrando un talento per le rime, per gli incastri linguistici e anche per la sensibilità con cui ha toccato le tematiche tipiche della vita di periferia e di altri temi diventati cliché del genere, come la voglia di arrivare al successo e raggiungere grossi traguardi economici. Andiamo a scoprire insieme alcune delle frasi più belle della sua carriera fin qui.

Frasi belle Capo Plaza

Scegliere tra le migliori frasi di un artista così giovane ma anche così prolifico non è facile. Ogni sua canzone nasconde infatti almeno tre o quattro versi che colpiscono nel segno e che sono diventati degli aforismi per i suoi fan.

Rapper in sala registrazione

Proviamo però a segnalarne alcune delle più belle in assoluto:

– E c’ho vent’anni e più problemi di prima. (20)

– Sto su un aeroplano, giù manco si vede, ma non me lo scordo mai quel marciapiede. (Interlude, ora è la mia ora)

– C’ho le stelle qua vicino, ma ora non mi basta. (J$JP)

– La mia vita è un rally: sto tra curve e fossi. (Uno squillo)

– Io mi spingo sempre al limite, vivo questa vita, aspetto chi mi viene a uccidere. (Forte e chiaro)

– Non avere niente è tutto. (Nisida)

– Tutto questo male manco lo volevo, ho preso calci e pugni e non mi sono arreso. (Coupé)

– Sono a nuoto in un mare pieno di squali e melma: o vinco o non ho scelta. (Come me)

– Tutti quanti mi snobbavano, mo’ sul cell che mi richiamano. (Giovane fuoriclasse)

Frasi Capo Plaza sull’amicizia

Di frasi sull’amicizia un rapper come Plaza ne ha scritte davvero molte, alcune in grado di far capire cosa sia l’amicizia, altre in grado di far capire quanto il tradimento di un amico sia qualcosa di inaccettabile. Di seguito alcune delle frasi più apprezzate dai fan:

– Porto i miei amici sulle spalle, i tuoi sulle palle, tu parli ma concludi niente: sei imbarazzante. (20)

– Sto coi bravi e quelli disonesti. (Giù da me)

– Io ne ho viste troppe quindi non mi fido, chi era amico ora sta col mio nemico. (Coupé)

– Per me sei come un fratello, tu allora fidati: ne usciamo pure da questa come due tigri. (Come me)

– Mi stai supportando pure se non vuoi farlo. (Nike Boy)

Ma anche le frasi di Capo Plaza sull’amore sono speciali e sono diventate nel tempo delle vere e proprie dediche tra gli innamorati appassionati di musica rap. Ecco alcune delle più incisive:

– Questa storia è più pazza di me e di te. (Non fare così)

– Ti ho promesso un giorno che sarò diverso, io ti ho detto un giorno, ma non proprio adesso. (Fiamme alte)

– Non ti sento più da settimane e ognuno è andato per la propria strada, e allora dimmi cosa mi rimane, sappiamo entrambi quanto abbiamo dato ma tutto già è passato. (Non fare così)

– Per te muovo il mondo anche se non ho nulla. (Ratata)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG