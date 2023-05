Micol Olivieri ha svelato perché la sua aspirazione non sarebbe quella di lavorare in tv e ha rivelato anche un retroscena sui guadagni.

L’attrice Micol Olivieri è tornata a far parlare di sé e nelle ultime ore, attraverso i social, ha risposto ai fan che le hanno chiesto se guadagnasse bene partecipando di tanto in tanto a qualche trasmissione tv. Con grande stupore da parte del suo pubblico social, Micol ha svelato che no, non si guadagnerebbe affatto bene.

“No, non si guadagna molto”, ha affermato nelle sue stories, e ancora: “Ammetto che è una vita che non vado nei salotti Mediaset perché non è mai stata la mia massima aspirazione. Ho tante cose da dire ma preferisco dirle sui social. I soldi della televisione sono davvero pochi. C’è stato un grande cambiamento negli ultimi anni che neanche avete idea. Non pensate che quelli che vedete per televisione vengano strapagati.”

Micol Olivieri

Micol Oliveri: la confessione sui soldi a Mediaset

L’ex volto de I Cesaroni, Micol Olivieri, è tornata a confessarsi a ruota libera con i fan e, dopo aver svelato la sua opinione sul perché non avrebbe fatto seguire a sua figlia la lezione di Religione a scuola, ha anche svelato che la sua aspirazione non sarebbe quella di lavorare in tv.

Di tanto in tanto Micol è stata ospite di alcuni salotti televisivi, ma lei stessa ha ammesso che i guadagni non sarebbero particolarmente generosi. Le sue affermazioni hanno stupito il pubblico social e in tanti si chiedono se l’attrice tornerà a parlare più approfonditamente della questione.

