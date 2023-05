Luca Onestini è stato travolto da una bufera a causa di un suo riferimento al maltempo che, in queste ore, ha messo in ginocchio l’Emilia.

Luca Onestini ha realizzato alcune stories via social con cui ha sponsorizzato un sito di aste online. L’ex concorrente del GF Vip ha però fatto un riferimento al maltempo che in molti hanno trovato di cattivo gusto visto che, proprio in queste ore, le alluvioni hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna causando morti e sfollati.

“Questo tempo continua a farci penare”, ha dichiarato Onestini nel video condiviso nelle sue stories, e ancora: “Però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su B***”.

Luca Onestini nella bufera: il video sul maltempo

Nei giorni scorsi Luca Onestini aveva messo in guardia i suoi follower sulla grave situazione che ha colpito alcune zone dell’Italia (e in particolare l’Emilia Romagna) a causa delle forti piogge e, a seguire, aveva anche affermato di non poter uscire perché la strada difronte a casa sua sarebbe stata allagata.

In molti hanno trovato dunque di cattivo gusto che l’ex gieffino abbia usato la difficile situazione dovuta al maltempo (e su cui già si sono espressi numerosi vip) per sponsorizzare un sito attraverso i suoi canali social, e conto di lui in queste ore si è abbattuta una vera e propria bufera. Luca Onestini replicherà alla questione?

