Harrison Ford non ha nascosto la sua commozione per aver ricevuto la Palma d’Oro d’onore al Festival di Cannes.

Harrison Ford ha ricevuto la Palma d’Oro d’onore a Cannes e, quando a sorpresa gli è stato conferito il premio, sul palco sono state mostrate le immagini di molti dei numerosi film in cui ha recitato l’attore nel corso della sua carriera.

“Sono profondamente commosso da questo riconoscimento”, ha detto Ford (stando a quanto riporta Sky TG24) e ancora: “Dicono che quando stai per morire, vedi la tua vita scorrere davanti ai tuoi occhi, e io ho appena visto la mia vita scorrere davanti ai miei occhi. Una gran parte della mia vita, ma non tutta la mia vita. La mia vita è stata resa possibile dalla mia amata moglie, che ha supportato la mia passione e i miei sogni, e sono grato”.

Harrison Ford commosso: la Palma d’oro d’onore a Cannes

A Cannes è stata trasmesso in anteprima mondiale Indiana Jones e il Quadrante del Destino e all’attore Harrison Ford è stata consegnata per l’occasione la Palma d’Oro d’onore per la sua incredibile carriera cinematografica.

L’attore ha espresso la sua sorpresa e la sua commozione per l’onorificenza, e ha dedicato gran parte del suo successo alla moglie Calista Flockhart, che ha preso parte con lui all’evento. I due sono legati dal 2001 e l’attore ha adottato il figlio adottivo della Flockhart, Liam.

