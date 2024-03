La figlia di Michelle Hunziker, Celeste, compie 9 anni e la mamma le fa una dedica speciale sui social con una candelina: “Ti amo!”.

La figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Celeste Trussardi, compie 9 anni. La conduttrice televisiva ha pubblicato una dolce dedica alla figlia sui social per celebrare il grande giorno.

Per la showgirl svizzera, infatti, l’8 marzo non è un giorno speciale solamente per la Giornata internazionale della donna, ma anche perché è il giorno in cui nel 2015 è nata la sua ultima figlia.

In occasione del suo nono compleanno, mamma Michelle ha pubblicato una tortina con una candela, e una frase che ha commosso i fan.

Michelle Hunziker festeggia Celeste: il post Instagram

Sul profilo Instagram di Michelle nella mattinata dell’8 marzo è spuntata una foto molto speciale tra le Storie: un muffin con una candelina rosa. Sopra all’immagine c’è una scritta: “Auguri alla mia piccola di casa! 9 anni oggi! Ceceeeee! Ti amo!“.

Una dedica molto dolce che la Hunziker ha voluto condividere con i suoi follower alle 6.25 del mattino, come indicato sulla Storia pubblicata.

Michelle Hunziker

Il post dimostra il forte legame che lega Michelle e sua figlia Celeste, nonostante la tenga lontana dai social e preservi la sua privacy.

Michelle Hunziker e il rapporto con “Cece”

“Cece” è il soprannome che Michelle ha dato alla figlioletta Celeste, come scrive anche sul post temporaneo pubblicato sul suo profilo Instagram.

Michelle mostra poco sui social le figlie Sole e Celeste, ma nella giornata del 7 marzo ha fatto una piccola eccezione. Infatti, ha condiviso un piccolo scatto tra le storie Instagram che raffigura le sue due figlie mentre badano al nipotino, il piccolo Cesare, figlio della sorellona più grande, Aurora Ramazzotti.

Nonostante la loro sia una famiglia allargata, è evidente quanto profondo sia il legame che le unisce.