Si è spento a 68 anni Akira Toriyama, il creatore del famoso anime Dragon Ball. Il triste annuncio arriva dal suo team di produzione.

I giovani di tutto il mondo si stanno unendo per ricordare Akira Toriyama, il famoso creatore di uno degli anime più importanti della storia della televisione, Dragon Ball.

Il noto fumettista giapponese ha lasciato un’impronta indelebile in tutto il mondo con le sue creazioni, che hanno raggiunto il successo mondiale. La triste notizia è stata annunciata dal suo team di produzione.

Addio a Akira Toriyama: l’annuncio della morte del fumettista

Nel mondo del manga, una stella si è spenta con la scomparsa di Akira Toriyama, il genio creativo dietro “Dragon Ball”. L’autore, che ha dato vita a uno dei franchisee più iconici della cultura pop, è deceduto all’età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale.

Akira Toriyama Dragon Ball

Il suo team di produzione ha pubblicato il triste annuncio sul sito internet dell’editore, Shueisha, scrivendo: “È con profondo rammarico che annunciamo la sua scomparsa. Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo“.

La notizia è stata, poi, riportata dalla Bbc, che ha chiarito la causa del decesso, ossia un ematoma subdurale acuto, e cioè un’emorragia nel cervello.

Tra le personalità che hanno espresso il loro cordoglio per la morte del fumettista c’è anche Eiichiro Oda, creatore della serie manga giapponese “One Piece”. Ora ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiara che la morte di Akira è arrivata “Troppo presto” e che ha lasciato “Un ruolo troppo grande da riempire“. Infine, conclude: “Pensare che non lo rivedrò mai più… sono sopraffatto dalla tristezza“.

Chi era Akira Toriyama

Akira Toriyama, nato a Nagoya, in Giappone, il 5 aprile del 1955, ha guadagnato popolarità nel 1978 pubblicando il manga “Dr. Slump”. Ma è stato con Dragon Ball che è diventato immortale. Infatti, si tratta di uno dei franchisee manga più venduti di tutti i tempi. Ha, inoltre, dato origine a innumerevoli serie anime, film e videogiochi.