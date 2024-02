La showgirl è attualmente alle Maldive per dedicarsi a nuovi progetti, e condivide tutto sul suo profilo Instagram.

In questi giorni Michelle Hunziker sta regalando ai suoi fan momenti di pura evasione e sogno attraverso le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, mentre si trova in vacanza alle Maldive. La conduttrice svizzera tanto amata dal pubblico italiano, si trova infatti nell’esotica località per lavorare a nuovi progetti, che l’hanno vista protagonista di un piccolo “incidente“. Tuttavia, non perde occasione di condividere con i suoi follower momenti della sua quotidianità in quest’isola paradisiaca e tra le varie foto, storie e reel postati, alcuni hanno catturato l’attenzione dei fan.

La foto di Michelle Hunziker

Nell’ultimo scatto pubblicato, Michelle Hunziker sembra proprio sirena in mezzo alle cristalline acque maldiviane, lasciando i follower senza parole. La mamma di Aurora Ramazzotti, infatti, si trova in riva al mare con indosso un abito rosa cipria e i capelli al vento. Lo sguardo è rivolto altrove rispetto la fotocamera.

La didascalia scelta a corredo dell’immagine è semplice, visto che lo scatto parla da solo: l’emoticon del mare e qualche puntino di sospensione. I fan non sembrano affatto interessati al messaggio che la showgirl aveva intenzione di mandare, quanto piuttosto si sono soffermati a complimentarsi per la bellezza e il fascino di Michelle. “Sei perfetta“, hanno scritto alcuni, mentre altri hanno sottolineato la somiglianza con una vera e propria sirena.

Ecco la foto in riva al mare che tanto è piaciuta al pubblico.

Michelle Hunziker alle Maldive

La showgirl, recentemente paparazzata con Alessandro Carollo, si sta godendo un bellissimo soggiorno alle Maldive, dove ha trascorso anche l’ultimo San Valentino. Nelle scorse ore, oltre alla foto in riva al mare ha condiviso con i fan la sua esperienza nel mare cristallino, dove ha avvistato delfini, tartarughe e coralli.