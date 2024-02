Belen Rodriguez pubblica una Storia Instagram presentando il suo nuovo fidanzato, ma si tratta di uno scherzo.

Belen Rodriguez sta facendo molto parlare di sé nelle ultime settimane a causa delle insistenti voci sulla presunta fine della relazione con Elio Lorenzoni. Consapevole dei rumors che circolano sul web, la showgirl argentina ha voluto spiazzare i suoi fan con un annuncio inaspettato.

La modella ha, infatti, pubblicato tra le Stories di Instagram una foto che ritrae il suo nuovo fidanzato, ma si tratta solamente di uno scherzo. Si tratta di una mossa per mettere a tacere le continue voci sulla sua situazione sentimentale o una frecciatina ai suoi ex?

Belen Rodriguez, frecciatina ad Elio?

“Vi presento il mio fidanzato. Lui si chiama Granpa. Nato in Argentina. Lui il mio compagno di viaggio. Viene sempre con me” scrive Belen tra le sue Stories Instagram, pubblicando la foto di un elfo in miniatura poggiato sul cruscotto della macchina.

Belen Rodriguez

La frase pubblicata sui social sembrerebbe essere una frecciatina a qualche ex, e sembrerebbe confermare la rottura con Elio Lorenzoni di cui si parla ormai da settimane ma di cui non è giunta ancora alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Belen Rodriguez è single? Gli indizi social

Ma la Stories pubblicata dalla showgirl non è l’unico indizio che suggerisce che la storia tra Belen e Elio è ormai giunta al capolinea. Infatti, solamente pochi giorni fa, in occasione di San Valentino i due non hanno pubblicato alcuna foto insieme.

Al contrario, Belen ha pubblicato sui suoi canali social quelle che sembrano delle frecciatine indirizzate a Lorenzoni. “Ama te stessa per poi poter amare gli altri” scrive Belen sulla didascalia del video che raffigura la figlia Luna Marì mentre da un bacio allo specchio. In più, aveva pubblicato un secondo post Instagram in cui scrive “Buon San Valentino a tutti quelli che AMANO”.