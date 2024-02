Elisabetta Gregoraci ha organizzato tre feste per i suoi 44 anni e in una c’era anche l’ex marito Flavio Briatore.

Grande festa per i 44 anni di Elisabetta Gregoraci che per il suo compleanno ha organizzato ben tre feste per spegnere le candeline insieme ad amici e parenti. All’ultima festa, però, ha stupito i fan vedere tra gli invitati proprio il suo ex marito, il manager Flavio Briatore.

I due, legati dall’amore per il figlio Nathan Falco, continuano ad avere un ottimo rapporto anche dopo la separazione avvenuta ormai quasi sei anni fa.

Elisabetta Gregoraci ha spento 44 candeline

A qualche giorno di ritardo dal suo compleanno, Elisabetta Gregoraci ha organizzato all’ultimo minuto una terza festa presso un locale di Montecarlo, di proprietà dell’ex marito. Tra i presenti non poteva mancare Flavio Briatore, con cui ha condiviso una fotografia sulle Storie Instagram di fronte alla splendida torta a forma di cuore.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta ha anche ringraziato tutti i presenti attraverso le Stories: “Grazie a tutti, più trottola che mai cercando di incastrare tante cose, delle volte non sempre facile… mettendoci sempre il cuore… Sono felice”.

Per l’occasione la showgirl ha sfoggiato uno splendido minidress nero con dettagli rosa.

Elisabetta Gregoraci: le tradizioni familiari

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno sempre avuto la tradizione di festeggiare insieme i compleanni, e l’abitudine non è cambiata neanche dopo la separazione.

I due ex coniugi, infatti, continuano ad avere un ottimo rapporto di amicizia. Infatti, sono state tante negli ultimi anni le occasioni in cui hanno festeggiato insieme, come è successo per Natale 2023 e il Capodanno 2024 che hanno festeggiato sulla spiaggia di Malindi in Kenya, nel resort del manager.

Pur non essendoci indizi di un ritorno di fiamma, Elisabetta e Flavio continuano ad essere molto uniti e hanno deciso di mantenere la tradizione di festeggiare insieme le occasioni più importanti.