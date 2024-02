Mara Venier non è stata ancora perdonata per quanto successo a Domenica In e pubblica un post di scuse.

Non si è ancora placata la polemica su Mara Venier e quanto accaduto allo speciale di Domenica In andato in onda domenica 11 febbraio direttamente dal teatro Ariston di Sanremo. La conduttrice televisiva aveva disattivato i commenti sul suo profilo Instagram a causa di quelli negativi che sono giunti dagli utenti in seguito alla lettura del comunicato stampa inviato dall’ad Rai Roberto Sergio.

A distanza di giorni gli utenti continuano ad alimentare la polemica, nonostante la conduttrice abbia chiesto scusa e invitato i cantanti che non si sono esibiti domenica 11 alla prossima puntata di Domenica In.

Mara Venier, il post condiviso su Instagram

A poco è servito pubblicare sul suo profilo Instagram l’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha ammesso di aver pianto molto negli ultimi giorni a causa della bufera che si è scatenata contro di lei. Per questo Mara Venier ha deciso di pubblicare un secondo post di scuse.

Nel post si legge una citazione di Bob Marley: “Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani.”

Non ci sono didascalie ad accompagnare il post, ma le parole sono molto chiare. Sarà sufficiente per placare l’ira degli utenti?

Mara Venier non riattiva i commenti su Instagram

La “zia d’Italia” rinnova le sue scuse, ma non riattiva i commenti sui social. L’ultimo post in cui sono ancora attivi i commenti risale al 10 febbraio e ha raggiunto quasi i 20mila commenti, numero che continua a crescere.

Invece, sulle Stories Instagram la conduttrice pubblica messaggi di sostegno ricevuti dai colleghi e da utenti sul web. Tra questi non manca Rosario Fiorello che ha espresso solidarietà. Intanto è stato anche lanciato l’hashtag #iostoconmara condiviso tra i sostenitori della conduttrice di Domenica In.