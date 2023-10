Secondo i rumor in circolazione Michelle Hunziker frequenterebbe un famoso osteopata dei vip. Ecco di chi si tratta.

Michelle Hunziker ha una nuova fiamma? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente negli ultimi giorni e, secondo il settimanale Diva e Donna, la showgirl avrebbe in atto una frequentazione con l’osteopata 41enne Alessandro Carollo, già noto per la sua amicizia con alcuni personaggi vip e a cui in passato era stata attribuita una liaison con Paola Barale.

I due, stando a quanto riporta il settimanale, si sarebbero concessi un giro in moto in compagnia di alcuni amici ma al momento non vi sono conferme in merito a una loro presunta frequentazione.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: il gossip

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Nelle sue ultime interviste la conduttrice ha riferito di essere single ma, secondo il settimanale Diva e Donna, potrebbe avere in atto una liaison con l’osteopata dei vip Alessandro Carollo. Lui ha 41 anni e in passato è finito al centro delle cronache per una presunta relazione (mai confermata) con la showgirl Paola Barale. Al momento non vi sono prove che lui e Michelle Hunziker siano più che semplici amici, e i fan dei social sono alla ricerca di indizi.

“Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone, con tre figli, un nipote, due ex mariti”, ha dichiarato la showgirl a Oggi nei mesi scorsi. Ora che il gossip su Alessandro Carollo è di dominio pubblico, lei si deciderà a rompere il silenzio?