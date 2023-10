Fiordaliso ha pronunciato una parola “vietata” al Grande Fratello e adesso, secondo i fan, potrebbe rischiare una squalifica.

Fiordaliso è a rischio squalifica al Grande Fratello? Mentre parlava con la sua coinquilina Rosy Chin, la concorrente si è lasciata sfuggire una parola “vietata” dal regolamento del programma e in tanti, tra i fan, non hanno potuto fare a meno di notare la questione (visto che, in passato, per episodi simili altri concorrenti sono stati squalificati immediatamente).

“Ho detto: vado al Grande Fratello e non faccio niente… e invece anche qua lavoro come un ne*ro”, ha detto la cantante in riferimento al fatto che sperava che, partecipando al reality show, si sarebbe potuta godere un periodo di meritato riposo.

Fiordaliso

Fiordaliso a rischio squalifica: la parola vietata

Fiordaliso rischia di essere squalificata dalla casa del Grande Fratello? Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che la cantante ha pronunciato una delle parole vietate dal regolamento del programma e si chiedono se dunque, per questo motivo, la produzione del reality show prenderà provvedimenti.

Al momento sulla quesitone non sono emersi ulteriori particolari ma in passato, per casi simili, molti ex concorrenti sono stati squalificati dallo stesso programma tv. Tra questi vi è stato anche Fausto Leali, che fu squalificato per aver usato proprio la stessa parola incriminata utilizzata nelle scorse ore anche da Fiordaliso.

In tanti tra i fan del programma fanno il tifo per la cantante e sperano dunque che lei non venga eliminata dal format tv.