L’inaspettata rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha lasciato i fan dei social con il fiato sospeso e nelle ultime ore sulla notizia si è espressa anche Sonia Bruganelli, che attraverso i social avrebbe condiviso un messaggio in merito alla vicenda in cui si legge:

“Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”. Le parole (riportate da Today) non sono state scritte dalla Bruganelli, ma il fatto che lei le abbia condivise significa che Alessandro non le sarebbe mai piaciuto e che si sarebbe aspettata un simile epilogo tra lui e Sophie.

Sui social in tanti hanno appreso con stupore la notizia dell’addio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, solamente 5 mesi fa, sono diventati genitori della piccola Celine Blue. Nelle ultime ore sulla vicenda sembra si sia espressa anche Sonia Bruganelli, che è stata opinionista al GF Vip proprio quando i due si sono conosciuti.

Sophie ha lasciato intendere di esser stata tradita dal padre di sua figlia, mentre Basciano ha fatto sapere che svelerà presto la sua verità in merito alla vicenda. Sui social in tanti hanno iniziato a schierarsi dalla parte di uno o dell’altra vip e si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi.

“Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”, ha dichiarato Sophie a Verissimo.