Protagonista della copertina di un noto magazine, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno ricordato la loro vita a Los Angeles.

Madre e figlia insieme protagoniste della copertina e dell’ultimo numero di Tings Magazine. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che hanno raccontato alcuni dettagli, anche inediti, della loro vita a Los Angeles di cui, non tutti, conoscono molti particolari.

Michelle Hunziker e Aurora: la vita a Los Angeles

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

La Hunziker e la figlia Aurora, come detto, sono state protagoniste dell’ultimo numero di Tings Magazine dove, tra le altre cose, si sono mostrate, almeno in copertina, in modo estremamente sensuale e con diverse trasparenze.

Nel dettaglio, madre e figlia hanno parlato di quando, nei primi anni 2000, nel 2002, la svizzera era volata con la figlia negli States, precisamente a Los Angeles.

Si è trattata di una parentesi della loro vita prima del ritorno in Italia e dell’exploit, ora ben noto.

“Quando eri piccola io sono andata a Los Angeles per lavoro”, ha detto Michelle. Aurora ha aggiunto: “Ci piace davvero Los Angeles”.

Le due hanno raccontato di come sia stato bello vivere in America e hanno ricordato anche dove abitavano: “Avevamo la villa sulle colline. Io andavo a scuola, alla scuola americana. Mi piaceva tantissimo”, ha detto la Ramazzotti. La scuola, per stessa ammissione di mamma Michelle, era “la Berkley Hall School”.

La spesa piuttosto cara

Tra gli altri aneddoti che le due showgirl hanno ricordato riguardo il periodo in America, anche il luogo dove andavano a fare la spesa. Michelle, infatti, ha raccontato: “Andavamo da Whole Foods (catena di supermercati biologici)”.

Facendo riferimento ai costi della catena dei market, noti per essere cari, Aurora ha aggiunto: “Spendevamo 300 dollari per un paio di cavoli… ma l’abbiamo amato”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda madre e figli e la copertina del magazine: