Alcuni utenti del web hanno notato qualcosa di sospetto che potrebbe far pensare ad una storia tra Oriana Marzoli e Cristiano Iovino.

Si torna a parlare dell’ex gieffina Oriana Marzoli ma questa volta non per la storia, ormai passata, con Daniele Dal Moro. Pare, infatti, che la splendida modella possa avere una nuova amicizia speciale, quella con Cristiano Iovino, l’uomo “del caffè” con Ilary Blasi. Sui social, molti utenti hanno notato quello che sarebbe un indizio molto importante…

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino insieme?

Oriana Marzoli

Nelle scorse ore Oriana Marzoli ha festeggiato il compleanno. La donna ha gioito per i suoi 32 anni e ha avuto modo di organizzare un party in compagnia di tanti amici.

Ad attirare l’attenzione dei suoi fan e in generale di tanti utenti del web, però, è stato quanto accaduto dopo la festa. La bella modella, infatti, dopo il party si è goduta qualche ora di relax nella spa di un hotel di Milano. Con lei ci sarebbe stato anche Cristiano Iovino, ovvero il noto personal trainer diventato celebre per essere “l’uomo del caffè” preso con Ilary Blasi.

A confermare questa situazione sarebbe stata una storia Instagram condivisa dalla stessa location da entrambi i protagonisti, anche se con orari e tempistiche diverse.

Per tanti utenti, questa sarebbe la prova che i due avrebbero una relazione o, per lo meno, una frequentazione.

Il precedente

La foto in questione pubblicata sui social andrebbe a confermare i rumors che già si erano susseguiti qualche tempo fa. Infatti, i due erano stati avvistati in precedenza in un locale. Per la verità era stato identificato con certezza solo Iovino ma al suo fianco era stata vista una donna, bionda. Una descrizione, certificata da foto di alcuni presenti sul posto, che sarebbe stata molto vicina a quella della Marzoli.

Statemo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa a proposito o meno.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la modella: