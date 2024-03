Il racconto di Pierpaolo Pretelli sul suo passato complicato, i lavori svolti e tanto altro, compresi gli attacchi di panico.

Ci sono stati anche momenti di grande difficoltà nella vita di Pierpaolo Pretelli. Il noto volto della tv e dei social, infatti, al netto di un presente felice, anche grazie all’attuale compagna Giulia Salemi, nell’arco degli anni ha affrontato dei periodi negativi che lo hanno portato persino ad avere attacchi di panico. A raccontarlo è stato proprio l’ex gieffino a ‘La Vita in Diretta’, con Alberto Matano.

Pierpaolo Pretelli, il momento difficile

Pierpaolo Pretelli

“Adesso sono più maturo, però c’è stata una fase dopo Striscia la Notizia, dopo questo periodo di visibilità, in cui facevo il cameriere di giorno e la sera lavoravo per arrotondare“, ha raccontato Pretelli con grande onestà in merito ad un momento della sua vita non facile.

Il ragazzo ha spiegato: “Riuscivo a vedere poco mio figlio. Quella situazione mi ha portato un down incredibile, ho avuto anche io crisi di panico”, le sue dure parole.

“Il problema è che tu, autonomamente, non riesci a capire che in quel momento hai un attacco di panico e hai bisogno di avere persone al tuo fianco che ti facciano capire il periodo oscuro che stai vivendo e che ti aiutino a uscirne”, ha ammesso.

Il rapporto con Giulia Salemi

Adesso, invece, Pretelli sta molto bene e quando può vola a trovare suo figlio che vive con la madre a Miami. Nella sua vita, da tempo, c’è Giulia Salemi che proprio sul loro rapporto ha da poco raccontato via social: “Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica”. Frasi di grande maturità e che hanno portato la coppia ad essere sempre più unita nel tempo.

