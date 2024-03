Momento di forte tensione al Grande Fratello dove un concorrente ha minacciato di abbandonare la Casa e l’intero reality.

Le fasi conclusive del Grande Fratello si avvicinano ed evidentemente i concorrenti rimasti stanno iniziando a sentire la pressione. In modo particolare, nelle ultime ore, Alessio Falsone ha minacciato di abbandonare il gioco e si è detto pure disposto a pagare la penale.

Grande Fratello, lo sfogo di Alessio

Alfonso Signorini

Parlando con gli altri concorrenti, Alessio ha sfogato il proprio malessere: “Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Troppa gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, in generale la situazione che si è creata. Ma a me onestamente chi me lo fa fare?!”, ha detto.

Falsone ha poi proseguito: “Siccome mi sono divertito, mi sono già fatto la mia esperienza, le amicizie che dovevo portare fuori le ho già costruite, fuori ho amici e famiglia… Non ho altro, non ho ambizioni di vincere […]”.

A far arrabbiare ancora di più il ragazzo, gli aerei contro di lui: “Questi (aerei ndr) contro di me, poi… Tutti continuano a dire cose assurde”, le frasi riprese da Biccy.

“Pago la penale”

Ma lo sfogo di Alessio è arrivato anche ad un punto molto forte, quello della minaccia d’addio al GF.

“Non ho responsabilità e me ne stanno dicendo di tutte i colori. Poi io capisco che Maddaloni vuole bene a Mirko, ma io che male gli ho fatto? Perché darmi quella zeppata in diretta?”, ha proseguito facendo riferimento ad alcune dinamiche che si sono create e che hanno coinvolto pure Perla Vatiero.

“Basta, io me ne voglio andare fuori dal c***o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo”, ha concluso.

