Simpatica gag andata in scena in diretta tv: Alessandra Amoroso ha improvvisato l’imitazione di Belen Rodriguez.

Dopo l’apparizione di successo a Sanremo 2024 con il brano ‘Fino a qui‘, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé. Questa volta la cantante è stata ospite da Alessandro Cattelan in tv dove, tra i vari momenti dell’intervista, si è lanciata in una simpaticissima imitazione di Belen Rodriguez che non è passata inosservata.

Alessandra Amoroso, l’imitazione virale di Belen

Ospite di Cattelan, la Amoroso ha avuto modo di ripercorrere alcuni momenti della sua esperienza a Sanremo. Il conduttore ha provato a scoprire nel dettaglio come abbia affrontato la kermesse e se, come altri artisti, abbia “sofferto” di ansia o ci siano stati degli intoppi.

Per la cantante, però, niente di tutto questo. Infatti, stando alle sue parole, l’artista ha vissuto l’esperienza nel modo migliore: non ha avuto particolari ansie da prestazione o paure e la gioia di essere presente e l’adrenalina del palco hanno fatto il resto.

“Il mio Sanremo è stato inaspettatamente meraviglioso. È filato tutto liscio”, ha spiegato la donna.

A prendersi la scena nel corso dell’intervista da Cattelan, però, è stato un momento successivo, quello in cui con grande ironia, la bella Alessandra ha imitato la nota showgirl Belen Rodriguez.

Infatti, la donna ha detto, facendo riferimento all’unico imprevisto avuto: “Forse una volta mentre cantavo mi stava cadendo la spallina… Poi ho dato anche dell’interpretazione”. La frase, come detto, è stata però detta con la voce davvero simile a quella dell’argentina, un dettaglio che diversi telespettatori hanno notato facendo diventare la gag virale anche sul web.

L’artista, evidentemente, oltre alle doti canore ha un futuro da bravissima imitatrice…

