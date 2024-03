Dedica dolcissima di Orietta Berti a suo marito Osvaldo Paterlini. I due hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio…

Insieme da tanti anni e, ancora oggi, inseparabili. Parliamo di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini che oggi festeggiano l’anniversario di matrimonio. La nota cantante, via social, ha voluto fare una bellissima dedica al marito con tanto di foto inedita del giorno delle nozze.

Orietta Berti, la dedica al marito per l’anniversario

“Buon anniversario a me e ad Osvaldo…buon anniversario a noi“. Con queste parole la mitica Orietta Berti ha voluto ricordare una data importantissima per lei e per la sua vita, quella dell’anniversario di matrimonio con suo marito.

L’artista ha pubblicato un post su Instagram con tanto di foto inedita del giorno delle nozze e ha poi continuato nella didascalia: “Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 anni ++) ci univamo in matrimonio. Un anno in piú di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e… Tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto” ha scritto Orietta che aveva solo 23 anni quando diventò la moglie di Osvaldo”.

Parole al miele che hanno generato grande emozione da parte dei fan che hanno voluto lasciare un cuore o un piccolo pensiero per la coppia in segno di affetto e stima.

Di seguito anche il post Instagram con le parole della donna per il suo Osvaldo:

La fedeltà a Osvaldo

In passato, in un’intervista al Corriere della Sera, la cantante aveva parlato proprio del rapporto col marito e anche di potenziali tradimenti nel corso degli anni.

In tal senso la Berti aveva detto: “Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno… Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia”, le sue parole che si confermano importantissime anche in un giorno come quello dell’anniversario di nozze.