Sfogo di Karina Cascella contro tutte quelle ragazze (e ragazzi) che pubblicano contenuti piccanti in cerca di guadagni facili.

Ha scelto un modo tutto suo Karina Cascella per rivolgersi alla nuova generazione ed in particolare a tutti coloro, ragazze e ragazzi, che sono alla ricerca di guadagni facili utilizzando il proprio corpo per creare contenuti. L’ex opinionista di Uomini e Donne, con tanto di filmato e lungo post su Instagram, ha sfogato il proprio pensiero molto forte.

Karina Cascella contro le content creators

Karina Cascella

“Ma perché non le chiamano con il loro nome? Perché dobbiamo far passare il messaggio che ‘lavorano’, ‘creano’, si stancano, girano tutto il giorno.. E basta con queste stronzate!“, ha esordito la Cascella prima di andare dritta al punto.

“E diciamolo forte, GRIDIAMOLO SE È NECESSARIO alle ragazze giovani… Dovete studiare ragazze! Studiare e imparare un mestiere vero! Un lavoro che vi farà crescere e diventare donne indipendenti. Donne che si alzeranno al mattino e saranno fiere di ciò che vedranno riflesso allo specchio!”.

“Generazione vergognosa”

L’ex volto di Uomini e Donne, ora lontano dal piccolo schermo per occuparsi di altre attività come il suo ristorante, ha aggiunto: “Questa generazione è vergognosa e non ho paura di dirlo. E’ a dir poco penosa! E a mia figlia lo dico ogni giorno della sua vita, affinché capisca bene cosa voglia fare da grande. La libertà di essere ciò che si vuole? Anche no ad un certo punto e sapete perché? Perché ora è veramente troppo! Non si può andare avanti così”.

Poi, anche il messaggio e il consiglio: “Siamo circondati da migliaia di ragazzine senza arte e ne parte e senza un briciolo di dignità, che sono la rovina di questa società e qualcuno dovrà pur dirlo prima o poi. Basta con questa superficialità! In questi casi mi vergogno di essere donna“.

Le parole della donna hanno generato grande riflessione nei suoi utenti che si sono giustamente schierati dalla sua parte sottolineando il fenomeno messo in evidenza. Vedremo se qualche content creators vorrà dire la sua come replica.

Di seguito anche il post Instagram della donna con lo sfogo: