Antonella Fiordelisi riceve una dolce sorpresa di compleanno dalle sue fan mentre affronta una nuova avventura a Pechino Express.

Grande sorpresa per Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto un inaspettato regalo di compleanno dalle sue fan mentre si imbarca in un’altra avventura televisiva. Nei giorni scorsi l’influencer ha festeggiato il suo compleanno e non sono mancati i doni da parte dei suoi fan più affezionati.

Infatti, ad oggi la Fiordelisi è considerata una delle influencer più amate degli ultimi anni. Intanto, dopo il suo successo nella settima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex schermitrice è ora nel cast della nuova stagione di Pechino Express.

Antonella Fiordelisi: il compleanno e l’inizio di Pechino Express

Manca poco all’inizio della messa in onda del programma Pechino Express, che vedrà tra i suoi concorrenti proprio la Fiordelisi. Mentre tutto sembra pronto per mostrare la straordinaria avventura, Antonella festeggia il suo compleanno insieme ai suoi amici.

Antonella Fiordelisi

Condividendo il momento emozionante sui suoi canali social, Antonella ha mostrato il regalo ricevuto dai suoi fan: una pregiata borsa. Visibilmente toccata dal gesto, ha ringraziato calorosamente i suoi follower per il pensiero gentile.

Poi ha mostrato sulle sue storie Instagram i festeggiamenti del suo compleanno presso il Justme Milano.

Party in discoteca per il compleanno di Antonella Fiordelisi

Per i suoi 26 anni, l’influencer ha deciso di far festa nella famosa discoteca milanese Justme.

Nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram si può vedere la Fiordelisi con due splendide torte nelle tonalità del rosa. Sotto al post scrive “Ormai troppo vecchia per Leonardo di Caprio Tanti auguri a me“.

La festa, a base di champagne, sushi e torta, ha visto la partecipazione di alcuni dei più cari amici di Antonella. Per l’occasione la festeggiata ha sfoggiato un micro top bianco e nero oltre ad una lunga gonna nera con una rosa sul davanti.