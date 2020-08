Michelle Hunziker ha postato sui social una foto in cui è ritratta con sua figlia Aurora nella meravigliosa cornice della Scala dei Turchi. Peccato che il sito sia area protetta.

Una foto di Michelle Hunziker ha scatenato un polverone sui social: lo scatto mostra la showgirl svizzera e la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, nella suggestiva cornice della Scala dei Turchi, ad Agrigento. Si da il caso che la zona sia stata posta sotto sequestro per il rischio di frane e per evitare danneggiamenti al sito geologico.

La showgirl si è prima schernita dalle accuse affermando che a condurle lì sarebbe stata una persona locale e che lei e Aurora si sarebbero trovate in una piccola area non sottoposta al divieto. Per finire – dopo che la bufera ha continuato a impazzare in rete – si è scusata affermando di non essere a conoscenza del fatto che l’intera area fosse sottoposta ad un’ordinanza di interdizione:

“Assolutamente in buona fede, (…) ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di fuori della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. (…) Comunque colgo quest’occasione ( nessun male vien per nuocere😂) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza!”, ha scritto la showgirl nel suo post via social.

Una vera e propria bufera ha travolto Michelle Hunziker per il suo scatto alla scala dei Turchi: nella didascalia alla prima foto (seguita poi da un messaggio di scuse) la showgirl ha specificato che lei e Aurora si sarebbero trovate “fuori dalla zona protetta”. Peccato però che l’intera area sia sottoposta a interdizione, e che gli utenti sui social non abbiano mancato di farlo notare – anche in malo modo – alla showgirl e a sua figlia. La vicenda ha sollevato un tale polverone che la Capitaneria di porto ha avviato ulteriori verifiche specificando che tutti gli accessi del sito protetto sarebbero vietati. La Hunziker si è scusata via social specificando che lei e sua figlia sarebbero state guidate in quell’area (fuori dalla recinzione) da una persona locale e in totale buona fede.

Solo un anno fa la showgirl era finita al centro di una bufera simile per una stories realizzata durante le sue vacanze in montagna, dove aveva strappato dal terreno una Stella Alpina (fiore protetto).