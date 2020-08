Vittorio Sgarbi è stato travolto da un’onda mentre era su una spiaggia in Albania. Provvidenziale l’intervento della figlia, che lo ha aiutato a uscire dall’acqua.

Un video circolato sui social a giugno mostrava una delle ultime peripezie di cui Vittorio Sgarbi è stato protagonista su una spiaggia in Albania. Il critico d’arte ha raccontato di essere entrato in acqua e di esser stato travolto da onde molto potenti. La figlia Alba lo avrebbe aiutato a uscire visto che, alla prima ondata, il critico avrebbe perso gli occhiali e non sarebbe stato in grado di vedere bene attorno a sé. “Sono uscito senza occhiali e anche senza mutande, ero completamente svestito, è stato abbastanza impressionante“, ha raccontato a La Repubblica.

Vittorio Sgarbi ha rischiato di affogare: il racconto

Per poco non se l’è vista brutta Vittorio Sgarbi, che durante una sua visita a una spiaggia dell’Albania ha rischiato di essere travolto dalle onde. “Sto bene, non mi sono spaventato”, ha affermato il critico a La Repubblica dopo che il video dell’incidente ha fatto il giro dei social. Ad aiutarlo a uscire dall’acqua sarebbe stata sua figlia Alba: “Mi ha porto la mano aiutandomi a uscire dall’acqua, è stata molto carina”, ha confermato.

Vittorio Sgarbi

A causa del mare mosso Sgarbi avrebbe perso occhiali e mutande in acqua e lui stesso a Live – Non è la D’Urso ha descritto la scena come “molto impressionante”. Per fortuna tutto si sarebbe concluso per il meglio.

Alba Sgarbi: chi è la figlia del critico d’arte

Alba, la figlia che ha salvato Sgarbi dalla furia delle onde, è nata nel 1998 proprio in Albania, da una relazione che il critico d’arte ha avuto con la cantante lirica Kozeta. Sgarbi ha riconosciuto la sua paternità solo nel 2011 e ha confessato che a crescere la ragazza sarebbe stato il compagno della cantante, scomparso prematuramente.