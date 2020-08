Da Brad Pitt e Jennifer Aniston a Johnny Depp e Vanessa Paradis: ecco i peggiori divorzi delle star di Hollywood a causa dei tradimenti.

Amare è semplice, divorziare..beh no quello è un po’ più difficile, specialmente se la separazione arriva da due star di Hollywood. Grandi amori, seguiti da matrimoni sfarzosi che però, molto spesso, crollano sotto il peso della pressione mediatica e non solo. E così tantissime star d’oltreoceano ci hanno abituato, nel corso degli anni, a battaglie legali improbabili con epiloghi – economici – che mai avremmo immaginato. Ed ecco che siamo andati alla ricerca, per voi, dei peggiori divorzi delle star.

Da Brad Pitt e Jennifer Aniston a Johnny Depp e Vanessa Paradis

Una delle coppie simbolo di Hollywood è stata quella rappresentata da Brad Pitt e Jennifer Aniston. I due dopo tre anni di relazione, nel 2000, hanno annunciato il loro matrimonio salvo separarsi cinque anni dopo. La causa? Pitt si era invaghito di un’altra bella di Hollywood, Angelina Jolie.

In seguito Brad e Angelina convolarono a nozze, ma dopo soli due anni di matrimonio divorziarono e cominciarono una lunga battaglia legale per la custodia dei figli.

Un altro divorzio storico di Hollywood è stato quello tra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Vanessa Paradis. I due sono stati insieme per ben 14 anni, in cui non solo si sono sposati ma hanno anche avuto due figli. Il divorzio è avvenuto quando nella vita dell’attore dei Pirati dei Caraibi ha fatto capolino Amber Heard. I due si erano conosciuti sul set della pellicola The Rum Diary.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver: grande scandalo a Hollywood

Forse non tutti lo ricorderanno ma la separazione tra Arnold Schwarzenegger e l’ex moglie Maria Shriver ha scosso il mondo dello showbitz hollywoodiano. Il motivo della rottura? Presto detto. Dopo ben 25 anni di matrimonio uscì allo scoperto che proprio l’attore aveva avuto un figlio segreto dalla governante.

Anche la coppia formata da Kirsten Stewart e Robert Pattinson si lasciò a causa di un tradimento, da parte di lei. L’attrice di Twilight, infatti, tradì l’allora compagno con il regista Rupert Sanders. I due ci riprovarono anche a tornare insieme, ma poi presero strade diverse.

Un’altra coppia che si è lasciata a causa di un tradimento è stata quella formata da Tiger Woods e Elin Nordgren. La moglie, dopo anni di matrimonio, scoprì dei continui tradimenti da parte del marito. Dopo il divorzio, il golfista, decise anche di andare in terapia per curare la sua dipendenza dal sesso.

A causa di Scientology, invece, è naufragato il matrimonio tra Katie Holmes e Tom Cruise. I due, genitori anche di una figlia di nome Suri, hanno deciso di dirsi addio a causa dei comportamenti di lui. L’ex star di Dawson’s Creek, inoltre, continua a non avere rapporti con l’ex marito.