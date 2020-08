Talentuoso attore di origini messicane, Kevin Alejandro è diventato famoso con la serie tv True Blood e ha poi avuto molti ruoli televisivi di grande successo.

Impossibile non riconoscere Kevin Alejandro, soprattutto se si è appassionati di serie tv: l’attore statunitense ha infatti avuto diversi ruoli da protagonista in alcuni degli show più amati dal pubblico negli ultimi anni. Da Arrow a Lucifer, il suo volto è passato sui nostri schermi un’infinità di volte. Ma cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Kevin Alejandro, la biografia

Nato a San Antonio (in Texas) il 7 aprile 1976, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Kevin Michael Alejandro ha genitori messicani di origini spagnole. Quando aveva 8 anni, la sua famiglia si è trasferita in un piccolo paesino chiamato Snyder, dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Da sempre interessato a diventare attore, ha frequentato la University of Texas di Austin, dove ha studiato recitazione.

Nei primi anni 2000, Kevin ha lasciato il Texas per tentare la fortuna in California. Il suo esordio risale al 2003, quando ha ottenuto le sue prime particine in televisione e al cinema. Lo abbiamo visto, ad esempio, nella telenovela Febbre d’amore e in alcuni episodi di serie tv quali Streghe, CSI: Miami e Ugly Betty. Il successo è però arrivato più avanti, quando è approdato nel cast di Southland e di True Blood.

In seguito, Kevin è diventato una vera star delle serie tv. In particolare, è uno dei volti più noti di Arrow, dove ha lavorato nel corso della seconda stagione, e di The Returned. Dal 2016 veste i panni del detective Dan Espinoza nella serie tv Lucifer, assieme ai colleghi Tom Ellis e Lauren German.

La vita privata di Kevin Alejandro

L’attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e in effetti non abbiamo molte notizie sul suo passato. Sappiamo che è sposato da tanto tempo con la fotografa Leslie de Jesus Alejandro, che ha conosciuto in maniera del tutto fortuita: stava aiutando un suo amico a traslocare quando ha incontrato la donna della sua vita. I due sono convolati a nozze il 14 febbraio 2004, con una splendida cerimonia in Costa Rica.

Nel 2008 hanno avuto il loro unico figlio, il piccolo Kaden Michael Alejandro, che sta seguendo le orme del papà e ha già debuttato al cinema. Sul suo profilo Instagram, Kevin pubblica spesso delle bellissime foto di famiglia. L’attore oggi vive a Los Angeles: vi si è trasferito subito dopo gli studi, per dedicarsi alla sua carriera. Non conosciamo i suoi guadagni, ma sappiamo che ha avuto un grandissimo successo in televisione.

Chi è la moglie di Kevin Alejandro

Leslie de Jesus Alejandro è un’artista a tutto tondo: è una bravissima fotografa, ma anche una musicista e cantante dalla voce splendida. Negli ultimi anni, si è dedicata anche al cinema dilettandosi con la regia e la sceneggiatura di alcuni lungometraggi. E assieme a suo marito ha fondato una casa di produzione.

3 curiosità su Kevin Alejandro

-Al liceo ha iniziato a recitare grazie al suo insegnante di teatro. Durante l’ultimo anno delle superiori, ha vinto il premio come miglior attore in un concorso che gli è valso la borsa di studio per frequentare l’università di Austin.

-Ha due sorelle, Kimberly McGraw e Tanya Hernandez.

-Ha un bellissimo cagnolino di nome Romeo, il quale possiede il proprio profilo Instagram.

