Il noto cantante e giudice del Serale di Amici, Michele Bravi, ha stupito tutti con alcune affermazioni durante la puntata.

Confermatissimo come giudice del Serale di Amici insieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, Michele Bravi si è preso la scena durante la prima puntata dello show di Canale 5 per alcuni passaggi di commento alle esibizioni dei prof. Il cantante, infatti, ha sorpreso tutti con alcune affermazioni davvero particolari…

Michele Bravi e l’esibizione dei prof ad Amici

Michele Bravi

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 23 marzo 2024, come detto, prendersi la scena è stato anche uno dei tre giudici, Michele Bravi.

Il cantante, infatti, ha commentato con una battuta l’esibizione dei professori, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che si sono dati alla pazza gioia in versione “Barbie”.

I due maestri, infatti, si sono esibiti portando sul palco alcune delle scene dell’omonimo film con Margot Robbie e Ryan Gosling, e hanno indossato due parrucche per calarsi meglio nella parte oltre che gli outfit, rigorosamente, rosa.

In questo senso, una volta terminata l’esibizione, Bravi ha commentato per assegnare il proprio voto: “Mi spiace”, ha detto. “Ma sono troppo omosessuale per non votare la loro esibizione”.

Il parere del cantante ha trovato in accordo anche Giuseppe Giofrè che, con il suo voto, ha assegnato la vittoria proprio alla coppia di insegnati, Zerbi-Cele.

Di seguito anche un post su X di un utente con quanto detto dal cantante:

Michele Bravi iconico in prima serata su canale 5: -“sono troppo omosessuale per non votare questa cosa”.#amici23 #amici pic.twitter.com/64Npy7Pnap — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 23, 2024

La prima puntata del Serale di Amici

Su Canale 5, come detto, la prima serata del Serale di Amici ha tenuto incollati tantissimi italiani al piccolo schermo. Lo show condotto da Maria De Filippi ha visto gli allievi della scuola confrontarsi tra ballo e danza con i primi tristi esiti legati a ben due eliminazioni.

Dopo le varie manche, infatti, a salutare definitivamente il programma, sono stati Ayle e Kumo. Nelle prossime puntate ci sarà una ulteriore scrematura che porterà, poi, ai finalisti del talent.