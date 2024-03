Un lungo messaggio di un hater ha particolarmente colpito Giulia Salemi che ha deciso di mostrarlo a tutti e di rispondere a tono.

Sempre molto attiva sui social per il suo lavoro, Giulia Salemi si è trovata, in queste ore, a dover fare i conti con un bruttissimo messaggio ricevuto da un hater. Una lunga “lettera” con accuse, insulti e tanto altro a cui, la donna ha deciso di replicare a tono.

Giulia Salemi, l’orribile messaggio dell’hater

Giulia Salemi

Di messaggi con insulti e critiche, siamo sicuri, la Salemi ne riceve spesso, eppure, questo ultimo “parere” è stato davvero terribile. Ecco perché l’influencer ha deciso di condividerlo pubblicamente.

“Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura”. Inizia con queste parole il messaggio dell’hater verso la bella GIulia.

L’utente ha proseguito sottolineando apparenti difetti della donna: “[…] In generale non capisco cosa ti è successo, esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi loro la qualità è proprio pessima […]”.

La replica dell’influencer

Frasi e pensieri decisamente duri a cui, come anticipato, la Salemi ha deciso di rispondere, non solo per difendersi ma anche per farsi paladina di tante persone che, magari, rispetto a lei non hanno la forza di replicare.

“Sono anni che ricevo questi attacchi ed ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere”, ha detto Giulia.

Poi, facendo un pensiero alle persone “più deboli” che magari ricevono lo stesso trattamento la donna ha parlato di “violenza gratuita” e non solo.

“lo oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”, ha concluso facendo giustamente riflettere tutti gli utenti del web.

Di seguito, invece, anche un recente post Instagram dell’influencer con il suo cagnolino e il fidanzato Pierpaolo Pretelli: