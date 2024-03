Grande iniziativa di Fabrizio Corona in occasione della sua festa per i 50 anni. Party con gli amici di una vita e poi… apertura ai fan.

Partecipare alla festa dei 50 anni di Fabrizio Corona? Ora si può. L’ex re dei paparazzi ha annunciato, con grande sorpresa, una novità importante in vista del 29 marzo prossimo: maxi party con “apertura al pubblico” ad un cifra davvero bassa. Sui social, tutte le indicazioni per trascorrere una serata di divertimento con lui.

Fabrizio Corona festeggia i 50 anni

Fabrizio Corona

“Faccio 50 anni, è incredibile”, ha esordito Corona in un video condiviso sui propri profili social ufficiali annunciando la grande iniziativa.

“Non faccio mai feste e ho deciso di festeggiare con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita, quindi le più importanti d’Italia”, ha aggiunto. Il party si terrà in una location che è stata definita “il top del top, locale selezionato per gente di alto livello”.

Si tratta del QI clubbing di Erbusco, in provincia di Brescia, locale gestito da Steven Basalari, imprenditore e amico dell’ex re dei paparazzi. La data da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 29 marzo 2024.

I dettagli della festa “aperta a tutti”

Come anticipato, però, la festa per i 50 anni di Corona, in parte, sarà aperta a tutti. Infatti, lo stesso fotografo ha spiegato: “Noi faremo una cena nel privè con 30-40 persone sedute. Poi a mezzanotte apre il locale e potrete entrare tutti. C’è disponibilità di fare fotografie, video, divertirci. Per me non è un lavoro. Non vengo pagato per fare l’ospitata, vado a divertirmi a casa del mio amico Steven. Ho intenzione di ubriacarmi con moderazione. Voi non fatelo…”.

Il costo? Come spiegato dal proprietario del locale e dallo stesso Corona, dopo la mezzanotte si potrà entrare in discoteca a soli 10 euro e scambiare foto con il festeggiato che metterà a disposizione dei più fortunati anche alcune magliette dedicate ai suoi 50 anni.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex re dei paparazzi con i dettagli del party: