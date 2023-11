Il significato della canzone Mercoledì mai di Mew: la libertà in amore secondo la cantante di Amici 2023.

Sono tanti i talenti che si stanno mettendo in luce nell’edizione 2023 del talent show Amici di Maria De Filippi. Tra questi, la prima ad attirare l’attenzione, fin dall’esordio, è stata la giovane cantante Mew. L’artista classe 1999, dopo aver ottenuto un successo straordinario con Sangue, ha lanciato un nuovo inedito: Mercoledì mai.

In questa nuova canzone, la giovane cantante di Jesolo racconta e descrive le sensazioni di un impulso d’amore, la sfrenata voglia di libertà anche all’interno di un sentimento in cui spesso si finisce per sentirsi ingabbiati. Scopriamo insieme il significato e il testo.

Mercoledì mai di Mew: il significato della canzone

Come molti altri singoli inediti di Amici, anche Mercoledì mai è stato presentato nel corso di una delle puntate del talent show più longevo d’Italia. Canzone pop in chiave dance, prodotta da una firma prestigiosa, quella del producer campano Sixpm, nel testo sembra voler esaltare una tematica molto importante in questo periodo storico: la libertà all’interno di una storia d’amore.

Cantante microfono

Il senso del brano si coglie fin dalle prime frasi, due versi in cui traspare la voglia di autonomia che Mew vuole raccontare ai suoi fan: “Non sono una santa, dovresti saperlo anche tu“. C’è grande attrazione per la persona a cui si rivolge la protagonista della canzone, ma è un’attrazione che non può andare oltre le proprie convinzioni, nonostante la passione sia ardente: “Già ti vedevo tra i miei tattoo, dove il sole mi cuoce, il sudore ci cuce, le mani alla pelle, le labbra alle labbra“.

Il titolo richiama invece un verso di una delle strofe, in cui l’artista sottolinea come molte delle sue avventure accadano di giovedì o negli altri giorni della settimana, ma non di mercoledì. Non sappiamo comunque se ci sia qualche riferimento particolare all’interno del testo. Quel che è certo è che, durante la prima esibizione ad Amici sulle note di questo brano, Mew si è avvicinata a Matthew, altro concorrente del talent con cui ha stretto un legame molto importante all’interno della casetta.

Mercoledì mai di Mew: il testo della canzone

Non sono una santa,

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla.

Io già ti vedevo tra i miei tattoo,

mi sveglio con il mal di testa,

prendo due Tavor, che botta,

penso a te…

Continua per il testo integrale