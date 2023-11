Qual è il significato di Rosso Fuoco di Mida? La canzone parla di un amore e del timore del protagonista di non esserne all’altezza.

Mida è uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2023. Il ragazzo non è un nome del tutto sconosciuto della musica rap italiana: la sua canzone Ricordarmi di scordarti ha toccato 27 milioni di stream su Spotify. Vediamo il significato e il testo del brano Rosso Fuoco.

Rosso Fuoco di Mida: il significato della canzone

All’anagrafe Christian Mida, il rapper è entrato ad Amici 23 con il suo cognome di battesimo. Durante la permanenza nella scuola di Maria De Filippi, ha presentato l’inedito Rosso Fuoco. La canzone, scritta dallo stesso artista con Tommaso Santoni, Emanuele Cotto, Massimo Barberis e Gianmarco Grande, parla di una storia d’amore. Tra tutti i suoi brani, questo è quello a cui tiene di più.

“Non importa tanto mi ricordo

Che sei bella come

Che sei bella come Roma“.

Il protagonista di Rosso Fuoco parla della sua innamorata e ne esalta la grande bellezza. Non gli serve neanche una fotografia per tenerla a mente, tanto è impressa nel suo cuore.

“Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose“.

La passione è irresistibile, è “rosso fuoco“. Il protagonista, però, teme di non essere all’altezza della sua dolce metà. Non sarà troppo bella per lui?

“Quando ridi e fai la stronza e mostri le tue insicurezze

Ma come ti viene in mente

Perché tu sei la fine del mondo“.

Rosso Fuoco di Mida si conclude con una grande consapevolezza da parte del protagonista: anche se non si sente all’altezza della fidanzata, è fortunato ad averla accanto.

Ecco il video di Rosso Fuoco di Mida:

Rosso Fuoco di Mida: il testo della canzone

E ti scatterò una foto

Mentre balli tutta nuda e i capelli nel vuoto

Verrà un po’ fuori fuoco…

Continua per il testo integrale