Vi proponiamo una selezione di frasi da ridere con cui potete mettervi alla prova: riuscite a trattenere il sorriso?

Le frasi da ridere andrebbero sempre tenute a portata di mano, come una specie di prontuario da consultare quando le difficoltà della vita prendono il sopravvento. Vi proponiamo una selezione di citazioni famose e non utili a ritrovare il sorriso.

Le più belle frasi da ridere

Avete mai provato a sorridere anche davanti alle avversità della vita? Sia chiaro, con una bella risata i problemi non perdono valore, ma diventano un po’ più sopportabili. D’altronde, il segreto per una esistenza serena è la leggerezza e questo stato si può raggiungere solo non prendendosi troppo sul serio. Abbiamo preparato una selezione di frasi da ridere, che consigliamo di tenere sempre a portata di mano. Utilizzatele a mo’ di prontuario, oppure come se fossero una specie di libro delle risposte. Avete un dubbio su una persona/cosa? Pescate una frase a caso e fatevi due risate.

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen)

Un idealista è uno che, notando che una rosa odora meglio d’un cavolo, ne conclude che se ne possa cavare una zuppa migliore. (Henry Louis Mencken)

Troppa gente spende soldi che non ha guadagnato, per comprare cose che non vuole, per impressionare gente che non gli piace. (Will Rogers)

La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione. (Winston Churchill)

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

La democrazia delega a molti incompetenti l’elezione di pochi corrotti. (George Bernard Shaw)

La politica è l’arte di cercare un problema, trovarlo, interpretarlo male e poi applicare erroneamente il rimedio sbagliato. (Groucho Marx)

La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. (Paul Valéry)

Non sa nulla e pensa di sapere tutto. Ciò indica chiaramente una proponsione per la carriera politica. (George Bernard Shaw)

La politica è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai politici. (Charles De Gaulle)

Ci sono momenti in cui va bene tutto; non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro. (Groucho Marx)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Andare in chiesa non ti rende più cristiano di quanto l’andare in un garage faccia di te un’automobile. (Billy Sunday)

Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo. (George Bernard Shaw)

Il modo migliore per ricordare il compleanno di tua moglie è dimenticarlo una volta. (Herbert V. Prochnow)

Se temete la solitudine, non sposatevi. (Anton Čechov)

Prima di sposarmi avevo sei teorie circa l’educazione dei figli. Ora, ho sei figli e nessuna teoria. (John Wilmot)

Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli. (Woody Allen)

Da bambino il menu della mia famiglia consisteva in due scelte: prendere o lasciare. (Buddy Hackett)

La felicità è nell’avere una famiglia numerosa, affettuosa, premurosa e affiatata… in un’altra città. (George Burns)

Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini non diventano come la loro madre. Ed è questa è la loro tragedia. (Oscar Wilde)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Ci sono due modi per avere ragione quando si discute con una donna, ma nessuno dei due funziona. (Will Rogers)

Frasi da ridere per ogni occasione

Di frasi da ridere ce ne sono un’infinità. Alcune sono superficiali, mentre altre sono pungenti. E’ proprio per la loro differenza di ‘stile’ che è impossibile non trovare quella che fa al proprio caso.