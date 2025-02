Cosa significa taharrush gamea e quando si utilizza l’espressione araba

Cosa significa taharrush gamea? L’espressione tipica della lingua araba indica un’azione ignobile e vergognosa.

Purtroppo, l’espressione taharrush gamea è diventata di uso comune in tutto il mondo. Frase originaria della lingua araba, indica un gesto ignobile e inqualificabile che alcuni individui commettono ai danni di una donna. Vediamo cosa significa, qual è la sua origine e in quali circostanze si utilizza.

Origine : dall’arabo;

: dall’arabo; Quando si usa : per indicare un’aggressione sessuale di gruppo;

: per indicare un’aggressione sessuale di gruppo; Lingua : arabo;

: arabo; Diffusione: globale.

Cosa significa taharrush gamea: definizione e perché si dice così

L’espressione taharrush gamea o taharrush jamaʿi è propria della lingua araba. Letteralmente si traduce in italiano con molestia collettiva e il suo significato non si allontana troppo. Indica, infatti un’aggressione sessuale di gruppo ai danni di una donna. Questa violenza può anche sfociare in uno stupro vero e proprio.

Questo modo di dire, se così vogliamo definirlo, è stato utilizzato per la prima volta nel 2005, in Egitto, quando le forze dell’ordine hanno fatto una taharrush gamea contro le donne che protestavano in piazza Tahrir al Cairo. In questa circostanza, la molestia collettiva è stata usata come strumento di repressione.

A partire dal 2012, le aggressioni sessuali di gruppo sono diventate comuni in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in quella piazza del Cairo e, purtroppo, anche altrove. Considerando che non si tratta di un fenomeno isolato, pensiamo ad esempio a quanto accade in piazza Duomo a Milano a Capodanno, l’espressione taharrush jamaʿi si è fatta conoscere in tutto il mondo.

Esempi d’uso

E’ bene sottolineare che l’espressione taharrush gamea si utilizza per indicare ogni tipo di violenza di gruppo, stupro compreso, che avviene sul suolo pubblico e in mezzo a una folla. Di seguito, una serie di esempi d’uso della frase per avere maggiore chiarezza:

“Soltanto nel 2015, al Cairo ci sono state 447 denunce da parte di donne vittime di taharrush gamea“.

“Nel 2010 è uscito 678, il primo film che mostra le varie forme di taharrush gamea in atto in Egitto“.

“Con lo strumento taharrush gamea le forze dell’ordine pensano di scoraggiare le donne e le attiviste a partecipare a eventi e raduni pubblici“.