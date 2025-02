Significato del numero 4, ‘o puorco nella smorfia napoletana

Cosa significa il numero 4? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla cifra che rappresenta ‘o puorco nella smorfia napoletana.

Il numero 4 è associato in numerologia alla concretezza, all’ordine e alla precisione. Questa cifra, che segue il dinamismo del numero 3, è legata agli elementi della natura, ai punti cardinali e alle basi della geometria. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato!

Cosa significa il numero 4?

Il 4 è un numero che rappresenta l’ordine e la precisione. Le persone legate a questa cifra sono infatti prudenti e non amano correre rischi inutili. Si tratta inoltre di soggetti estremamente abitudinari che trovano conforto nel ripetere quotidianamente la stessa routine, evitando situazioni in cui si possano verificare imprevisti.

Il 4 trova corrispondenza nelle lettere D, M, V all’interno di un nome e cognome e, se frequente nel profilo numerologico di una persona, può rivelare una tendenza all’inflessibilità. Ciò si manifesta in un attaccamento quasi ossessivo per le abitudini, per il rispetto scrupoloso delle regole, e una pronunciata difficoltà ad adattarsi a nuovi modi di pensare o agire.

In ambito familiare, ad esempio, potrebbe tradursi in una gestione rigida delle finanze. Chi è influenzato dal numero 4 preferisce risparmiare per necessità future piuttosto che spendere per ciò che non è strettamente necessario. In alcune culture asiatiche, il 4 è considerato un numero sfortunato perché la sua pronuncia assomiglia alla parola “morte” in cinese e giapponese. Per questo motivo, in molti edifici dell’Asia il quarto piano viene evitato o indicato con un numero differente.

Il 4 nella smorfia napoletana: cosa significa

Nella smorfia napoletana, il numero 4 è rappresentato da ‘o puorco. Il maiale viene tradizionalmente associato a concetti negativi come la sporcizia e l’avidità, una percezione radicata sin dai tempi degli antichi Egizi che lo consideravano impuro, malgrado alcune divinità lo avessero elevato a simbolo di sacralità. Nonostante le associazioni negative, il maiale assume anche connotazioni fortemente positive. Questo animale veniva infatti considerato un indicatore di benessere economico per famiglie che lo allevavano.

Sognare un maiale indica che si è raggiunta una certa soddisfazione sia sul piano materiale che su quello personale. Tuttavia, sognare due maiali in conflitto può indicare l’imminente arrivo di un periodo di tensione e rivalità sul piano professionale.