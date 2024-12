Significato del numero 3: simbolo di armonia totale tra mente, corpo e anima

Qual è il significato del numero 3? Simbolo della Trinità cristiana, è la cifra della perfezione assoluta per ogni cultura.

Pensando al numero 3, la prima parola che viene in mente è: perfezione. Simbolo per eccellenza della triade, questa cifra ha un significato potente, anche nella celebre smorfia napoletana. Vediamo come viene interpretato e perché ha una certa importanza perfino nelle strategie di marketing.

Il significato del numero 3, la perfezione assoluta

Da sempre considerato un numero sacro, il 3 ha un significato particolare. Oltre a rappresentare la Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) e la Trimurti induista (Brahma, Shiva, Vishnu), quindi la perfezione assoluta, è simbolo dell’armonia totale tra mente, anima e corpo. Non a caso, questa cifra ricorre anche nella letteratura. Pensiamo, ad esempio, alla Divina commedia di Dante Alighieri: 3 cantiche, 33 canti e 9 gironi infernali.

Questa cifra ha un’influenza talmente ampia che viene usata spesso anche nelle strategie di vendita. Dagli slogan ‘Prendi 3 paghi 2’ alle tre possibilità di acquisto nelle riviste o negli shop online (la prima troppo onerosa, la seconda scarsa e la terza la giusta via di mezzo). Sembra che questo numero abbia un potere particolare sul cervello umano, arrivando a influenzare perfino gli acquisti.

Generalmente, coloro che hanno il 3 nella propria data di nascita si sentono completi, realizzati, soddisfatti dell’esistenza che conducono. Sono resilienti, intelligenti e dotati di comprensione profonda, sia nei riguardi di se stessi che nei confronti degli altri. Grazie alla loro forza interiore possono intraprendere qualsiasi percorso professionale.

Il 3 nella smorfia napoletana: che significa?

Nella smorfia napoletana il numero 3 si identifica con ‘a gatta, ossia la gatta. Animale che ha destato curiosità fin dall’antichità, è da sempre considerato dotato di un forte istinto naturale. Fortemente indipendente, questo felino è stato considerato una specie di veggente e in alcune epoche associato alla stregoneria.

In base ai dettagli che compaiono nel disegno onirico, il gatto o il 3 possono essere interpretati sia in modo negativo che positivo. Se, ad esempio, l’animale è senza coda sta a indicare che si è perso un po’ di potere, o sul piano lavorativo o in quello familiare. Al contrario, se è in perfetta salute denota sensualità e indipendenza.