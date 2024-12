L’auto di Alba Parietti: un bolide che ha fatto gola ai ladri

Che auto possiede Alba Parietti? La showgirl ha scelto un modello di gran classe, perfetto per una “signora” come lei.

Attrice, showgirl, conduttrice e opinionista, Alba Parietti fa parte del mondo dello spettacolo dal finire degli anni Settanta. Irriverente e senza peli sulla lingua, ha scelto di guidare un’auto che si addice perfettamente al suo carattere e alla sua bellezza, un modello che ha fatto gola anche ai ladri.

Che auto guida Alba Parietti?

O la odi o la ami: stiamo parlando di Alba Parietti. Sulla cresta dell’onda da oltre quarant’anni, ha vestito i panni di showgirl, attrice e conduttrice, ma oggi la vediamo soprattutto come opinionista televisiva. Sui social, dove condivide sia attimi di lavoro che di vita privata, ha parlato con i fan anche di un problemino avuto con la sua auto: i ladri, nonostante l’antifurto, le hanno rubato tutte e quattro le gomme. Ma che modello ha scelto?

Alba non poteva che guidare una vettura di gran glasse, dalle prestazioni non indifferenti. Stiamo parlando della BMW X1, che lei ha scelto di colore space silver metallic, un grigio molto particolare. A trazione integrale e con cambio automatico, l’auto vanta una potenza combinata di 211 CV, per una velocità massima di 210 km/h.

Quanto costa la macchina?

L’auto di Alba Parietti, neanche a dirlo, non è un modello basic. Offre un un impianto multimediale sofisticato ed è dotata di diverse funzionalità come i comandi vocali, l’assistente di parcheggio e guida, i sedili riscaldati/refrigerati e l’antifurto. Parliamo di una vettura molto desiderata, specialmente dagli amanti della casa BMW, che ha un prezzo base di 40.900 euro. Considerando che la showgirl ha scelto una versione full optional, dovrebbe aver pagato più di 50mila euro, probabilmente 54.770 euro.