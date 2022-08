Rapper talvolta discusso, Sfera Ebbasta ha pronunciato delle frasi che per i fan sono diventate iconiche: vediamo le citazioni più famose.

Sfera Ebbasta, dal debutto avvenuto nel 2015 ad oggi, è riuscito a farsi un nome tra gli amanti del genere rapper. Ovunque vada, i fan lo trattano come un vero e proprio idolo e lui ne è ben consapevole. Talvolta sopra le righe, rappresenta quasi alla perfezione la Generazione Z: vediamo quali sono le frasi che i seguaci amano di più.

Frasi Sfera Ebbasta

All’anagrafe Gionata Boschetti, tutti lo conoscono con il nome d’arte Sfera Ebbasta. E’ diventato famoso nel 2015, grazie all’album intitolato XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles. Da quel momento ad oggi, il rapper è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di fan, che lo seguono in ogni sua avventura musicale. Molte le frasi di Sfera Ebbasta sull’amore, così come quelle sulle altre emozioni che dominano l’esistenza quotidiana. Di seguito, una selezioni di frasi Sfera Ebbasta per Instagram e per tutte le occasioni:

Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo. (Rockstar)

Ricorda sempre chi va e chi invece resta, quando tutto il resto non ci sarà più. (Più forte)

Con le altre faccio lo stupido, ma non le scambierei mai con te. (Cupido)

E io ho rinunciato a tutto per stare con te. (Troppo tardi per noi)

E sono tutti amici quando serve, un po’ meno amici se si perde. (Figli di papà)

Fidati di me, le altre non hanno nulla in comune con te. (Bang Bang)

Anche se è troppo tardi per noi, io non ti scorderò mai. (Troppo tardi per noi)

Ci penso io a te, tu non andare, resta. (Bang Bang)

La vita mi ha steso al tappeto più volte, ma io mi son sempre rialzato più forte. (Più forte)

Ti avrei dato di più, sì, le stelle e la moon, tu non sei come le altre. (Elegante feat Drefgold)

Tornassi indietro, rifarei lo stesso errore di starti accanto. (Troppo tardi per noi)

Se siamo ancora insieme, non è stato tutto un errore. (Solo per te)

Sto in equilibrio, tra chi vuole il mio bene e chi rema per farmi cadere. (Equilibrio)

Non ho bisogno di voi, che chiedete come va e poi non vi interessa manco. (Marshmallow)

Dare retta agli altri non conviene, io ho creduto solo in me e a quanto pare ho fatto bene. (Chance feat Gionny Scandal)

Impari a prendere il volo, se corri più forte degli altri. (Leggenda)

Mi ricordo ancora i giorni su una panca, ora siamo forti quando entriamo in banca. (Stamm fort feat Luchè)

Io che non ero nemmeno mai stato in hotel, io che non ero mai uscito da un buco, ora sto sorvolando la Tour Eiffel. (Notti)

Chiedi come sto, rispondo “bene bro”, sto mese duecento sul mio conto. (20 collane)

Tengo i miei piedi a terra, per avere la spinta giusta che mi porti su. (Notti)

Spesso mi sono detto di non voltarmi, pensare a me senza credere agli altri. (Rapina)

Ho sempre un amico che mi scorta e un altro che mi sta raggiungendo. (Uber)

Frasi Sfera Ebbasta: da Mi fai impazzire all’album Famoso

Le frasi di Sfera Ebbasta, da Famoso a Mi fai impazzire, passando per Male sono davvero tante. D’altronde, dal 2015 ha lanciato diverse canzoni sul mercato musicale nostrano. Di seguito, una selezione di frasi Sfera Ebbasta tristi e non:

Siam partiti dalle popolari, ma siam popolari, si come nei film. (Xnx)

Resti nel locale col telefono in mano, sperando in un messaggio che non arriva mai. (Rockstar)

Di brutti pensieri riempivo la stanza. (Tran tran)

Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite. Tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire. (Mi fai impazzire)

Questi finti sorrisi mi mandano in crisi. (Calipso feat Fabri Fibra e Mahmood)

Ho il cuore a metà, già alla mia età. (Tran Tran)

Sono padri un po’ prima del tempo i miei frà, invecchiano dentro una cella o un bar. (BRNBQ)

Quando perdi ciò che ami perdi un pezzo di te. (Solo per te feat Denny Lahome)

Troppa gente falsa mi è girata attorno. (I’m still fly)

Il mio cuore è freddo, anche più del mio polso, se provi a scaldarlo rischi che si sciolga. (Rockstar)

Mi vogliono diverso, ma ho giurato a tutti che sarei stato me stesso. (Notti)

Quando c’è la torta tutti ne vogliono una fetta, quindi me la mangio in fretta. (Bancomat)

A 12 anni avevo soltanto due scarpe, ma ci sono andato, giuro, da qualsiasi parte. (Figli di papà)

Mentre mi odi sto prendendo tutto da solo, tu invece rimani seduto a guardare. (Bhmg)

Non ho mai lasciato i guai avere la meglio. (Più forte)

Tutto cambia, nulla resta uguale, tranne l’amore di tua madre. (Bottiglie privè)

Sto facendo tutto questo solo per te, perché con le altre tipe non è la stessa cosa. (Baby feat J Balvin)

Le dico: “Ti amo”, ma non provo niente. (Macarena feat Offset)

Prenditi il mio cuore, tanto io non lo so usare, amarsi per finta, ma non è solo scopare. (Male)

Volevamo fare i soldi come i DJ, farci quelle tipe che vedi su Playboy, invece il mio amico sta impazzendo con lei. (Gangang feat Lil Mosey)

Questi sono invidiosi e ci guardano male perché sono gelosi. (Gelosi)

La gente qui ha sempre una scusa, sbaglia, ma poi non chiede scusa. (Giovani re)

Mentre me ne vado avrei voglia di restare, con te non va bene, ma lontani fa più male. (Male)

