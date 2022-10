Perché scegliere una crociera come stile di vacanza? Ecco come vivere avventure indimenticabili alla scoperta dei colori e dei sapori internazionali e alcuni miti da sfatare…

Trasformare un viaggio in un’avventura indimenticabile significa esplorare a fondo un territorio, conoscere una nuova località da diversi punti di vista, programmare escursioni inclusive e assaporare i dettagli di ogni cultura.

Può una crociera rendere possibile tutto questo? La risposta è sì, soprattutto se si sceglie di partire a bordo delle navi Costa Crociere, da sempre sinonimo di turismo di valore.

Chi non ha mai viaggiato su una nave da crociera, tuttavia, è spesso frenato da alcune false credenze legate proprio a questo stile di vacanza. C’è chi ha il timore di dover pagare costi extra per usufruire dei servizi a bordo, ad esempio, ma anche chi pensa di doversi accontentare di escursioni brevi, banali e poco approfondite.

Niente di più sbagliato. Con Costa puoi approfittare di una grande varietà di offerte per crociere di tutti i tipi, che permettono di vivere un’esperienza di viaggio inedita, inclusiva e completa, focalizzata sulle culture locali più che sulle singole località.

Perché concedersi una vacanza in crociera è sempre una scelta giusta? Ecco 5 buone ragioni per fare le valigie e partire.

Scoprire colori internazionali

Viaggiare con Costa Crociere significa poter scegliere tra una rosa di destinazioni da sogno, come le crociere Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi e Sud America solo per citarne alcune.

Ogni destinazione potrà essere vissuta a pieno per scoprire mondi diversi e arricchirsi culturalmente grazie alle tradizioni e alle storie di civiltà. È possibile organizzare un giro in Kayak per godere di una vista privilegiata dal mare sulle coste, ad esempio, oppure programmare un tour panoramico che permetta di immergersi nell’atmosfera locale ammirando un patrimonio artistico di straordinaria ricchezza.

Avventure stimolanti e prospettive inedite

Ogni singola escursione dovrebbe rappresentare un’opportunità unica per cogliere la vera essenza di una città, di un’isola, di un territorio o di una parte di esso.

A bordo delle navi Costa Crociere le tappe fugaci lasciano il posto a vere e proprie esplorazioni, escursioni lunghe intere giornate che prevedono anche soste notturne e includono numerose opportunità per vivere un’esperienza che si spinge oltre il classico itinerario turistico, consentendo di scoprire aspetti originali e particolari di ogni località.

Per il viaggiatore più curioso, ad esempio, non mancano le occasioni per andare a caccia di esperienze stimolanti e catturare prospettive inedite, mentre gli eterni “giramondo” possono fare il pieno di souvenirs e godersi le migliori attrazioni.

Vivere esperienze da “locale tra i locali”

Chi vanta un animo cosmopolita desidera entrare a stretto contatto con le persone che vivono nella località visitata, all’insegna dell’integrazione e dello scambio culturale.

Concependo una destinazione come comunità fatta di persone più che come concentrato di attrazioni turistiche, Costa Crociere dà la possibilità di vivere ogni luogo come un abitante del posto, offrendo una full immersion negli usi e costumi locali. In questo modo viene promosso un turismo sostenibile ed inclusivo, che mira a valorizzare e preservare le culture locali, generando valore per tutti.

Compiere un viaggio nel gusto

L’esplorazione di una nuova meta coinvolge anche la tavola: Costa Crociere permette sia di assaporare a bordo le cucine internazionali gustando tutte le sere un menu a cinque portate, tra cui piatti firmati da chef di fama mondiale, sia di vivere un’esperienza gastronomica unica come ospiti di una famiglia del posto.

Un viaggio nel gusto che si snoda tra ristoranti a tema, enoteche e tradizioni culinarie locali.

Nessun costo extra

Cosa si paga extra in crociera? Ecco un interrogativo condiviso da chi non ha mai viaggiato con Costa Crociere. Dal risveglio fino a sera, sono incluse nel prezzo numerose proposte gastronomiche, dalla colazione fino agli aperitivi che accontentano ogni palato, e tutte le bevande e i cocktails compresi nel pacchetto MyDrinks.

