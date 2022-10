Quali sono le migliori frasi per gli insegnanti? Scopriamo le citazioni dei grandi autori e prendiamo spunto per una bella dedica.

I docenti, di ogni ordine e grado, sono una figura molto importante nella vita degli studenti. In poche occasioni ce se ne rende conto quando si sgobba sui banchi, ma in età adulta vi torneranno in mente tanti momenti indimenticabili e, quasi sempre, vorreste tornare a quei tempi. Vediamo quali sono le migliori frasi insegnanti da utilizzare all’occorrenza.

Le migliori frasi per gli insegnanti

Il 5 ottobre, dal 1994 ad oggi, si festeggia la Giornata Mondiale degli Insegnanti. A prescindere dalla materia, i docenti sono molto importanti nella vita degli studenti. Dall’età dell’infanzia fino ai 19 anni si trascorrono parecchie ore a scuola e, talvolta, si creano legami profondi che possono avere un peso anche nelle scelte future dei ragazzi. E’ per questo che i professori, quando meritano è ovvio, vanno apprezzati, magari con delle frasi ad hoc. Di seguito, una selezione di citazioni di grandi autori:

E’ l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza. (Albert Einstein)

I mestieri più difficili in assoluto sono nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo psicologo. (Sigmund Freud)

L’insegnamento è il più grande atto di ottimismo. (Colleen Wilcox)

In una società completamente razionale, i migliori di noi dovrebbero aspirare a diventare insegnanti e il resto di noi dovrebbe adattarsi a qualcosa di meno, perché il trasmettere la civiltà da una generazione a quella successiva dovrebbe essere l’onore più alto e la più alta responsabilità che chiunque possa mai avere. (Lee Iacocca)

Nell’insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro. È invisibile e rimane così, forse per venti anni. (Jacques Barzun)

L’insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani. (Piero Angela)

Se insegni, insegna anche a dubitare di ciò che insegni. (José Ortega y Gasset)

L’insegnante mediocre dice. Il buon insegnante spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande insegnante ispira. (William Arthur Ward)

Forse è questo insegnare: fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del risveglio. (Daniel Pennac)

Il medico salva le vite, l’insegnante salva le menti. (Fabrizio Caramagna)

Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi. (Nikos Kazantzakis)

Sono portato a credere che un grande insegnante sia un grande artista e che ce ne siano pochi, proprio come pochi sono i grandi artisti. Difatti, insegnare è – senza forse – è la più grande delle arti perché i mediatori sono la mente e lo spirito umani. (John Steinbeck)

L’insegnamento sta lasciando una traccia di stessi nello sviluppo di un altro. E sicuramente lo studente è una banca dove è possibile depositare i propri tesori più preziosi. (Eugene P. Bertin)

I cinici e gli scettici moderni… non vedono nulla di male nel dare a coloro ai quali affidano le menti dei loro figli un salario inferiore a quello pagato a coloro ai quali affidano la cura del loro impianto idraulico. (John F. Kennedy)

Un insegnante che cerca di insegnare senza ispirare nell’alunno il desiderio di imparare sta martellando un ferro freddo. (Horace Mann)

Un insegnante colpisce per l’eternità; non si può mai dire dove la sua influenza si ferma. (Henry Brooks Adams)

Non si fa la felicità di molti facendoli correre prima che abbiano imparato a camminare.

(John Fowles)

(John Fowles) Mi piace un insegnante che ti dà qualcosa da pensare da portare a casa oltre ai consueti compiti.

(Lily Tomlin)

(Lily Tomlin) Docente viene dalla stessa radice di «dire», che in origine significava «indicare». Il docente è colui che indica ciò che vale all’interno dei saperi teorici e pratici e, attraverso questo, rende gli studenti critici, autonomi e capaci di scegliere come continuare l’esplorazione. L’in-docente al contrario non indica perché, persa la stima professionale e personale, non crede di dover e poter segnalare più nulla se non la propria frustrazione. (Alessandro D’Avenia)

Non tutti i supereroi hanno mantelli, alcuni hanno gradi di insegnamento. (Heidi McDonald)

Gli insegnanti dovrebbero raggiungere obiettivi irraggiungibili con strumenti inadeguati. Il miracolo è che a volte svolgono questo compito impossibile. (Haim G. Ginott)

L’arte di insegnare è l’arte di assistere a una scoperta. (Mark Van Doren)

Chi insegna ai fanciulli, impara più di loro. (Proverbio)

Solo gli insegnanti mediocri insegnano ciò che sanno, perché quelli buoni insegnano anche ciò che non sanno. I migliori? Insegnano quello che nessuno saprà mai. (Mauro Parrini)

Non sono pazza perché io insegno. Sono solo pazza del mio insegnamento. (Heidi McDonald)

Se i tuoi progetti hanno come obiettivo 1 anno pianta del riso, 20 anni pianta un albero, un secolo insegna a degli uomini. (Proverbio cinese).

Citazioni da dedicare agli insegnanti

Non tutti gli studenti possono dire di aver incontrato insegnanti amabili e, soprattutto, preparati. Però, quanti hanno avuto la fortuna di essere stati formati da teste pensanti e umane costudiranno con cura i ricordi legati al periodo scolastico.

Il sogno inizia con un insegnante che crede in te, che ti tira e spinge e conduce al successivo pianoro, a volte colpendoti con un bastone appuntito chiamato “verità”. (Dan Rather)

Un buon insegnante è come una candela – si consuma per illuminare la strada per gli altri. (Proverbio turco)

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. (Daniel Pennac)

Non ci sono maestri, ma soltanto allievi. (Linus Torvald)

L’insegnamento è l’unica grande occupazione di un uomo per la quale non abbiamo ancora gli strumenti che rendono una persona media in grado di sviluppare competenze e prestazioni superiori. Nell’insegnamento ci affidiamo alle doti “naturali”, quelle che in qualche modo nessuno sa come insegnare. (Peter Drucker)

Un insegnamento di cattiva qualità è, quasi letteralmente, un assassinio e, metaforicamente, un peccato. Immiserisce lo studente, riduce a grigia inanità la materia insegnata. Insinua nella sensibilità del bambino o dell’adulto il più corrosivo degli acidi, la noia, le esalazioni dell’ennui. (G. Steiner)

Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del mondo. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

Ciò che l’insegnante è, è più importante di ciò che insegna. (Karl Menninger)

L’insegnamento non è un’arte perduta, ma il rispetto di tale arte è una tradizione perduta. (Jacques Barzun)

L’insegnante che è davvero saggio non ti offre di entrare nella casa della sua saggezza, ma piuttosto ti conduce alla soglia della tua mente. (Kahlil Gibran)

Chi osa insegnare non deve mai cessare di imparare. (John Cotton Dana)

Insegnare è imparare due volte. (Joseph Joubert)

Un buon insegnante è un maestro di semplificazione e un nemico del semplicismo. (Louis A. Berman)

Un insegnante ti prende per mano, ti tocca la mente, ti apre il cuore. (Anonimo)

I buoni insegnanti sono costosi, ma i cattivi maestri costano di più. (Bob Talbert)

Un buon insegnante è uno che si rende progressivamente superfluo. (Thomas Carruthers)

Un buon insegnamento è un quarto preparazione e tre quarti teatro. (Gail Godwin)

I migliori maestri sono quelli che ti indicano dove guardare, ma non ti dicono cosa vedere. (Alexandra K. Trenfor)

Il miglior insegnante è colui che suggerisce piuttosto che dogmatizzare, e ispira nel suo ascoltatore il desiderio di insegnare a se stesso. (Edward Bulwer-Lytton)

Insegnare è toccare una vita per sempre. (Anonimo)

La creatività: prendere l’ovvio, aggiungere una tazza di cervelli, un generoso pizzico di fantasia, una secchiata di coraggio e audacia, mescolare bene e portare a ebollizione. (Bernard Baruch)

Se un medico, un avvocato, o dentista avessero 40 persone nel suo ufficio in una sola volta, le quali hanno esigenze diverse, e alcuni delle quali non vorrebbero essere lì e quindi causano problemi, e il medico, l’avvocato, o dentista, senza assistenza, dovessero trattare tutti con eccellenza professionale per nove mesi, ecco, ti puoi fare un quadro di quello che è il lavoro di un insegnante. (Donald D. Quinn)

Se davvero si vuole conoscere il futuro, non chiedete un tecnico, a uno scienziato o a un fisico. No! E non chiedete neppure a qualcuno che sta scrivendo il codice software. Se volete sapere ciò che sarà la società tra 20 anni, chiedete a una maestra di scuola. (Clifford Stoll).

Riproduzione riservata © 2022 - DG