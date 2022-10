Per aiutare gli alunni con dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento ci sono diverse app che possono essere d’aiuto: ecco le migliori.

La dislessia e i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono problematiche che, rispetto a tanti anni fa, sono parecchio conosciute. Ad oggi, però, siamo ancora lontani da quel futuro in cui tutti – dai docenti ai genitori, passando per coloro che si occupano del sociale e per le persone che non hanno nulla a che fare con il mondo dell’educazione – sono padroni della materia. Fortunatamente, la tecnologia fa passi da gigante: ecco le app che possono essere d’aiuto per i DSA.

App per la dislessia e i disturbi specifici dell’apprendimento

Da qualche anno a questa parte, si parla molto di dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento, ma sono ancora molte le persone che confondono queste problematiche con la mancanza di voglia nei riguardi dello studio. E’ per questo che bisogna continuare a sensibilizzare le grandi folle su argomenti del genere, anche perché basta davvero poco per risolvere la situazione. L’utilizzo degli “strumenti compensativi informatici”, ad esempio, sono caldamente consigliati dal testo Legge 170/2010. Tra questi rientrano le applicazioni, che si possono scaricare su smartphone e tablet e sono in grado di aiutare i bambini con dislessia ad avere una certa autonomia scolastica.

Tra le app dedicate ad alunni dislessici o con altri disturbi specifici dell’apprendimento c’è Aritmeticando, disponibile solo per iOS. Oltre a proporre argomenti di aritmetica per le ultime classi di scuola primaria e tutte quelle della scuola secondaria di primo grado, offre video ed esercizi interattivi. In alternativa c’è GimmeFive (iOS), altro valido aiuto per la matematica. Utilizzata per migliorare il calcolo mentale anche dai centri accreditati, è perfetta per gli studenti fino alla scuola secondaria di primo grado.

Dagli appunti alle mappe concettuali: le app per i DSA

Per imparare le lingue c’è Duolingo (Android e iOS), mentre per prendere facilmente appunti con audio e foto è consigliata Notability (iOS). Utile sia agli insegnanti che agli studenti c’è Educreation (Android e iOS), basata sul metodo flipped classroom. In sostanza, l’app consente di dividere le lezioni in questo modo: a scuola si fanno attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori, mentre a casa le ‘lezioni’, con materiale di studio sotto forma di video e altre risorse digitali.

Infine, tra le app utili per la dislessia e i disturbi specifici dell’apprendimento c’è Lucidchart. Disponibile sia per iOS che Android, aiuta a creare mappe concettuali e a mettere alla prova la propria comprensione in merito alle informazioni ricevute.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG