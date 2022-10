L’espressione sliding doors, grazie al film omonimo con Gwyneth Paltrow, ha un significato ben preciso. Ecco qual è!

Avete mai visto il film Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow e John Hannah? Racconta una storia di una donna e di come un momento le possa cambiare l’esistenza, in particolare se lei riesca o meno a varcare la porta scorrevole, da cui il titolo del film, della metropolitana di Londra. Ma che cosa significa questa parola? Ha un significato ben preciso. Scopriamolo insieme!

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando viene usato : per indicare una porta scorrevole, o un momento preciso di una storia, dove cambia il destino;

: per indicare una porta scorrevole, o un momento preciso di una storia, dove cambia il destino; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Il significato e la traduzione di sliding doors

La traduzione letterale di sliding doors è “porta scorrevole”. Ovviamente il suo significato primario è l’oggetto in sé, ma ce n’è anche un altro, astratto questa volta.

Infatti esprime un concetto: il momento topico di una storia, un elemento assolutamente imprevedibile che può cambiare la vita di una persona. Si parla dell’effetto sliding doors, oppure “cosa sarebbe successo se…“.

Il film Sliding Doors con Gwyneth Paltrow

Questo particolare significato è venuto a crearsi dopo l’uscita nel 1998 del film omonimo diretto da Peter Howitt, con protagonista la bellissima Gwyneth Paltrow.

In questo film Helen, interpretata dall’attrice statunitense, vive una giornata tremenda, in cui viene licenziata dal suo lavoro, prende la metropolitana e arrivata a casa scopre che il suo uomo la tradisce con un’altra donna.

A questo punto la storia viene raccontata una seconda volta, ma con la variante che Helen non riesce a varcare la porta scorrevole della metropolitana e arriva tardi a casa, mancando di cogliere in fragrante il suo uomo. La sliding doors è il momento topico in cui cambia il destino di Helen.

Esempi d’uso

Questa espressione la si usa per identificare un momento come spiegato in precedenza. Ecco un esempio di frase:

“Hai mai avuto uno sliding doors? A me è capitato di pensare a cosa sarebbe successo se avessi preso quel treno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG