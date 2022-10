Perché si festeggia la Giornata mondiale degli insegnanti? Istituita nel 1994 dall’Unesco, intende rimettere al centro della scena i docenti.

Il 5 ottobre di ogni anno ricorre la Giornata mondiale degli insegnanti, una commemorazione laica nata per decisione dell’Unesco. Sono tantissimi i docenti che ogni giorno cercano di trasmettere una passione agli allievi, anche se non sempre riescono a farlo. Vediamo perché si festeggia e quali sono le frasi migliori da dedicare ai prof.

Giornata mondiale degli insegnanti: perché si festeggia?

La Giornata mondiale degli insegnanti, istituita nel 1994 per volere dell’Unesco, si festeggia il 5 ottobre di ogni anno. Si tratta di una festa laica, nata per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status degli insegnanti, datata 1966. I docenti, di ogni ordine e grado, si battono quotidianamente per il bene di milioni di studenti e trascorrono con loro la maggior parte della giornata. E’ per questo che i prof possono fare davvero molto per il futuro degli allievi. Certo, bisogna anche essere bravi maestri, altrimenti sarà difficile se non impossibile trasmettere una passione.

Tornando a Bomba, quest’anno la Giornata mondiale degli insegnanti ha un tema molto particolare: “Insegnare in libertà, dare maggiore potere agli insegnanti“. La commissione nazionale italiana per l’Unesco ha scelto questo argomento perché nella scuola di oggi la figura del docente sembra essere diventata meno importante di un tempo.

Le frasi più belle da dedicare agli insegnanti

Di seguito, una selezione di frasi da dedicare ai prof nella Giornata mondiale degli insegnanti:

Maestro: dopo quello di padre è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altr’uomo. Pronuncia sempre con riverenza questo nome – maestro – che dopo quello di padre, è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo. (Edmondo De Amicis, Cuore);

L’insegnante mediocre parla. Il buon insegnante spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande insegnante ispira. (William Arthur Ward);

Per guidare gli altri cammina alle loro spalle. (Lao Tse);

Un insegnante è un minatore di talento. Non ha il diritto di estrarlo: ne ha il dovere. Ha di fronte gli stessi ragazzi, giorno dopo giorno. Sa dove cercare, se ha voglia di farlo. (Beppe Severgnini);

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. (Malala Yousafzai, Io sono Malala);

C’è qualcosa di malinconico nei professori, perché vengono cronicamente abbandonati. (Joshua Thomas Radnor);

Ci sono voci più anziane e sagge che possono sempre aiutarti a trovare il giusto sentiero, se solo sei disponibile ad ascoltarle. (Warren Buffett);

Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, fa nascere nell’alunno una voglia grande d’imparare. (Arturo Graf);

L’arte suprema di un maestro è la gioia che si risveglia nell’espressione creativa e nella conoscenza. (Albert Einstein);

Il bravo insegnante è una giusta sintesi di disposizione naturale e di esercizio costante. (Protagora);

Da insegnante, ho sempre insistito sulla semplicità. (Stephen King);

La condizione ideale sarebbe, lo ammetto, che gli uomini avessero ragione per istinto; ma dato che siamo tutti soggetti a smarrirci, la cosa ragionevole da fare è imparare da quelli che possono insegnare. (Sofocle).

