Avete mai sentito parlare di Unesco, Patrimonio dell’umanità o Registro della Memoria del Mondo? Scopriamo insieme il loro significato!

Unesco è l’acronimo inglese di “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization“, ovvero in italiano “Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura“.

Questa organizzazione è nata nel 1945 durante la “CAME“, ovvero la “Conferenza dei Ministri Alleati dell’Educazione“; l’associazione Unesco è entrato in vigore nel 4 novembre 1946.

Storia dell’Unesco

L’Unesco è l’organizzazione creata dalle Nazioni Unite, che hanno un unico scopo: promuovere la pace, la comunicazione, l’istruzione, l’informazione e la scienza. Questo scopo serve ha promuovere:

“Il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali” – Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. –

Questa organizzazione si occupa anche di identificare e mantenere sempre aggiornata la lista “Registro della Memoria del Mondo“, ovvero di tutto ciò che entra a far parte del “patrimonio dell’umanità”; il novembre del 1972 è nata la lista dei siti che rappresentano delle particolarità uniche e d’importanza eccezionale sia dal punto di vista naturale sia da quello culturale.

Controversie causate dall’organizzazione

Ci furono alcune controversie non del tutto chiarite; gli Stati Uniti e il Regno Unito credevano che l’Unesco fosse utilizzato dal terzo mondo e dai Paesi comunisti come “forum” per dare il via a un attacco all’occidente.

A causa di questa credenza l’organizzazione ha creato un piano chiamato Nuovo Ordine Internazionale dell’Informazione in modo da contrastare la disinformazione delle nazioni in via di sviluppo.

Questo piano innovativo fu respinto dall’occidente perché credeva fosse un nuovo tentativo del terzo mondo e dei comunisti di distruggere la libertà di stampa.

Ecco alcuni patrimoni dell’Unesco

I patrimoni dell’Unesco sono moltissimi. Ecco i 10 più importanti:

Angkor Wat, Cambogia; Taj Mahal, India; Isola di Pasqua, Cile; Petra, Giordania; Machu Picchu, Peru; Old Havana, Cuba; Piramidi di Giza, Egitto; Città vecchia di Gerusalemme, Israele; La Grande Muraglia, Cina; Il santuario di Itsukushima, Giappone.

Pensate che il 7 novembre del 2017, anche la pizza napoletana è entrata a far parte del Patrimonio dell’umanità!

